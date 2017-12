Vracím se do země stínů a barev, říká o Antarktidě horolezec a dobrodruh Holeček

„Vracím se do země stínů a barev, které jsou pro naše oči naprosto neznámé,“ říká pro Radiožurnál muž, který měl už jednou příležitost Antarktidu poznávat a obdivovat.

„Je to krajina snů, Antarktida je úžasná. Jsou tam pohoří, nepojmenované kopce… Za nimi mířím. Jedu si tam užít lezení. Jachtou se dostanu i za faunou, u které se zdá, že tam není, a přitom tam je bohatý život. Těch tuleňů, velryb, tučňáků a další havěti, která tam žije. Je to úžasné místo a pro lezení jakbysmet.“

Před pár měsíci si Marek Holeček vysloužil obdiv horolezeckých expertů, když si na pátý pokus dokázal splnit svůj velký sen a zdolal alpským stylem dosud nikým nepokořenou jihozápadní stěnu osmitisícového Gashebrumu jedna. Od té doby už nespočetněkrát dostal otázku, zda vůbec ví, co je to strach.

„Strach je zdravý. Lidi možná mají pocit, že strach nemám. Miluji život a na všechny tyhle věci, na které se chystám, se pečlivě připravuji.“

A to se týkalo i právě započaté cesty, při které se Marek Holeček na pár dní promění také v námořníka. Nelze pochybovat o tom, že po svém návratu 28. ledna bude mít o čem vyprávět.

„Musel jsem se naučit psát reporty o výpravách, filmovat, dělat přednášky. To je věc, ze které pak zpětně dělám barevnost peří. Před svými partnery, před vámi a vy my dáváte zpětně vazbu, že se na to dá buď koukat, nebo poslouchat,“ poznamenává světem uznávaný horolezec a neúnavný sběratel nevšedních zážitků.