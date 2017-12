Manželé Holubcovi si užívají Vánoce v Česku. Ty francouzské prý nemají takovou tradici

Vrcholoví sportovci si nemohou vybírat, kde stráví Štědrý den. Mají své povinnosti. Jako třeba manželé Laura a Aleš Holubcovi. Oba hrají volejbal v extraligové Dukle Liberec. Loni Vánoce strávili ve Francii. Na ty letošní pod Ještědem se proto těšili a těší dvojnásob. Liberec 14:16 23. prosince 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Manželé Holubcovi. Jak Laura, tak i Aleš se věnují volejbalu. | Foto: Pavel Petr | Zdroj: Radiožurnál

„Třeba minulý rok jsme slavili Vánoce sami ve Francii vlastně jenom se synem Adámkem a jak já, tak Aleš jsme se shodli, že to bylo takové smutné. Celý den jsme si sami připravovali ten večer a pak jsme si k té večeři oba dva jen sedli. Nemělo to kouzlo, jako když se to slaví v širokém kruhu rodiny,“ vrátila se o rok zpět Laura Holubcová.

Francouzské Vánoce podle ní nemají takovou tradici jako ty české. „Každý večeří něco jiného. Někteří lidé slaví Vánoce 24., někteří až 25. ráno a pak se celý den jí.“

'Dvě kila navíc znamenají ztrátu měsíce dřiny.' Sportovci musejí dodržovat jídelníček i o Vánocích Číst článek

„Hlavním dnem je pro ně 25. prosinec. V Čechách se rozbalují dárky večer, tam se rozbalují ráno,“ vložil se do vánočního povídání Aleš Holubec. Popsal také, co si Francouzi dopřávají na štědrovečerním stole.

„Dávají si honosnější jídla. Ústřice, mořské plody. Hodně se tam nakupují, během Vánoc jdou hodně na odbyt. V Čechách se tak nějak snažíme udělat dětem překvapení vystrojením stromečku v noci z 23. na 24. prosince nebo prostě těsně před Vánoci. Tam už člověk běžně vidí stromek měsíc předem a 25. prosince už jej vidí u popelnic. V Čechách se to lidi snaží udržet aspoň do silvestra,“ popisuje český volejbalista.

Mezi českými a francouzskými Vánocemi je tedy možné najít řadu odlišností. „Těch Čech se zastáváme. Hrozně se nám líbí, že tady jsou Vánoce opravdu svátky klidu a rodiny. Všichni se tak nějak navštěvují. Je to ta největší sláva roku, ve Francii to tak úplně není,“ doplňuje.

'Jsem člověk, který neujíždí na sladkém'. Jak slaví vánoce judista Krpálek? Číst článek

Není ale problém si české Vánoce dopřát i ve Francii, a to i s jídlem, které k tomu patří. „Minulý rok se nám poprvé podařilo sehnat kapra. Takže jsme měli klasiku: kapra, vinné klobásky, bramborový salát, polívku. Dělali jsme hrachovou,“ říká Holubcová.

„Dělali jsme i rybí polévku od trenéra Demara. Tam bylo dobré, že my jsme tam byli taková česká kolonie. On měl obrovského kapra. Dělali právě i rybí polévku,“ říká její manžel Aleš Holubec.

Letošní Štědrý den ale Holubcovi prožijí doma. Se synem Adámkem. „Kreslili jsem Ježíškovi. Už někdy od léta si našel v časopise dráhu na autíčka s drakem. Když mi to ukázal, řekla jsem mu, že napíšeme Ježíškovi. On to pak připomínal každých čtrnáct dní,“ smála se Laura Holubcová.