‚Unikát, který nám závidí celá Evropa.‘ Motocyklová závodní trať v Hořicích je stejná už od roku 1936

Hořice jsou východočeským městem opředeným motocyklovou slávou. Každý rok se tam jezdí legendární závod 300 zatáček Gustava Havla a historii motocyklových závodů přibližuje i Muzeum Czech Road Racing, které už letos vstoupilo do své šesté sezóny. Ve vysílání Českého rozhlasu o něm promluvil hořický starosta Martin Pour. Rozhovor Hořice 10:54 31. července 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Hořice jsou po celé Evropě proslavené závodem 300 zatáček Gustava Havla | Foto: Město Hořice

Před lety jste stál u zrodu Muzea Czech Road Racinga. Jak to vlastně tenkrát bylo?

Vzniklo to spontánně, protože Hořice mají tři takové fenomény, trubičky, kamenictví a motocykly. My říkáme, že v Hořicích jsou buď závodníci, nebo mechanici. Takže každý je nějak přičuchlý k těm závodům. I já jsem se odmala zabýval motorkami a bylo mi líto, že mimo ony závody vlastně tady není žádná akce, kde bychom vzdali poctu jak závodníkům, tak fanouškům.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Starosta Hořic Martin Pour a motocyklová tradice tohoto podkrkonošského města

Tak vznikla myšlenka, že by vznikla spanilá jízda v pátek před závody na náměstí a ještě jsme to rozšířili o autogramiádu. A zrovna jsme se trefili do období, kdy město pořídilo zámek. Což je krásný areál přímo u závodní trati, hned v sousedství. Tam se zrodila myšlenka, jak vítat závodníky a fanoušky, zřídit i malou expozici. Táhneme to zhruba v pěti lidech, takoví nadšenci, který to dělají ve volném čase a staví expozici, shání exponáty. Postupně se to rozrůstalo, a teď si troufnu říct, že už jde o velmi důstojnou expozici.

Takže vy jste jako malý kluk sbíral fotografie s podpisy závodníků a motorky potom později také?

Začal jsem s veterány, pomalu jsem si je opravoval a možná už jsem se stal sběratelem, protože to je opravdu koníček, hraničící s řeholí. A pak už jsem si osedlal motocykly, několik let jsem závodil na veteránech na okruzích.

Takže jste jel i 300 zatáček Gustava Havla?

Jel jsem hořické závody a měl jsem i tu čest závodit s Václavem Parusem a s dalšími legendami. Jako mladý kluk jsem si tenkrát myslel, jak je pozávodím, ale tito pardálové to prostě uměli. Ale s odstupem na to rád vzpomínám, že jsem viděl ty chlapy, kteří to pořád měli v rukách.

Nějaký karambol se vám také stal?

Zaplaťpánbůh jich nebylo moc. Stal se mi také, ale nebylo to nijak vážného. Člověk musí být trošku uvážlivý, i když ono se to hezky řekne, ale jakmile sednete na motorku, na dvě kola, tak se to ve vás trošku zlomí a začnete blbnout na závodní trati. Což je podle mě dobře, kdo si chce zazávodit, ať si udělá licenci, jede na uzavřenou trať, než někde blbnout v provozu.

Martin Pour ve studiu Českého rozhlasu Hradec Králové | Foto: Radka Šubrtová | Zdroj: Český rozhlas

Slavná hořická trať je klasický silniční okruh, na kterém se jezdí 300 zatáček Gustava Havla. Ale 300 zatáček tam není.

Není, protože dříve se jezdilo samozřejmě více kol. Historie motocyklových závodů v Hořicích je víceméně stoletá, což je krásné. De facto první závod se už jel přes Hořice v roce 1902, takže to je 120 let. A unikátní okruh je v tom, že se nezměnil. Od roku 1936, kdy byl první oficiální závod, je okruh stále stejný. Což nám závidí celá Evropa.

Na tu myšlenku mne přivedli Holanďani nebo Angličani, kteří říkali, to je unikátní, protože vy můžete porovnávat časy Gustava Havla a současných závodníků. Opravdu, kromě jedné zatáčky to je od roku 1936 pořád stejné.

Letos v květnu se jel 60. ročník 300 zatáček Gustava Havla. Jak se závody povedly?

Ano, letos máme dvě kulatá výročí, šedesáté 300 zatáček a třicáté České Tourist Trophy. Ale květnové závody se moc nepovedly, protože bylo hodně karambolů, naštěstí nebyl žádný fatální. Ale z mého pohledu není dobře, když jsou karamboly, ale svým způsobem to zviditelnilo město.

Doufáme, že teď se závody, které se pojedou za tři neděle, obejdou bez karambolů a vše proběhne hladce. 12. a 13. srpna jedou jak klasici, tak i RC, to znamená šestistovky a tisícovky soudobé, jde o neoficiální mistrovství Evropy. Přijede výkvět roadracingu z celé Evropy, podívaná je to úžasná.

Když zavřu plexi, myslím na sebe, motorku a trať, říká König před závodem superbiků v Mostě Číst článek

Pojďme se podívat do motocyklového muzea. Co tam návštěvníci uvidí? Ovšem není to také celosezónní záležitost.

Není. My otvíráme v předvečer prvních květnových závodů a otevřeno je přes celé prázdniny až zhruba do 10. září ve čtvrtek, pátek, sobotu a neděli od 10 do 17 hodin. Je to záměr, aby to nebyla celoroční záležitost, protože se každý rok snažíme přivézt nové exponáty a výstavu z větší části obměňovat tak, aby návštěvníci každý rok našli něco nového a měli důvod se do Hořic vracet.

Co jste tedy připravili pro ten letošní rok, když máte tolik výročí?

Letos to je koncipované právě k těm výročím. V přízemí máme expozici historie hořických závodů od roku 1902, kde jsou první exponáty řemenových motocyklů až po současnost, jsou tam i supermoderní motocykly, zde uvidíte slavné motocykly z 50., 60., 70. let. A v horním patře letos máme koncepci veteránů, které jezdily dříve jízdu pravidelnosti a Českou Tourist Trophy. Zde jsou představeni významní jezdci historie. A samozřejmě tam máme připomínku Gustava Havla.



Jakou historickou připomínku máte od Gustava Havla?

Tomu je věnována celá jedna místnost a musím poděkovat synovi, Gustavu Havlovi mladšímu, což už je také pán v letech, ale moc příjemný člověk, který motocyklovému muzeu věnoval závodnické artefakty z činnosti jeho otce. Veškeré poháry a to, co se zachovalo u Havlů, je teď vystaveno v Hořicích.

Každý rok se syn Gustava Havla vrací do Hořic a je rád, že je vše vystaveno přímo u závodní trati v prostorách bývalého zámku, je to číslo popisné 1. Informace najdete na internetu. Uvidíte přes 50 závodních speciálů a mnoho desítek fotografií a dalších artefaktů. Všichni jste vítaní, přijeďte, ať už na motocyklové závody, nebo se k nám jen tak podívat.