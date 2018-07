S vysokými teplotami se potýkají také sportovci, zchlazení nepřichází ani v hokejové hale

Vysoké teploty na celém území Čech trápí nejen lidi při běžných činnostech, ale i sportovce. Podat optimální fyzický výkon v extrémních vedrech pro ně v těchto dnech není nic jednoduchého. Třeba fotbalisté Plzně v pondělím druhém ligovém kole hostili Liberec až v podvečer, na západě Čech i tak panovaly teplotní podmínky typické spíše pro Afriku. Praha 16:22 31. července 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Hokejisté Komety Brno čelí vysokým teplotám při přípravě | Foto: Monika Hlaváčová | Zdroj: ČTK

„Tuším, že když jsme přišli na hřiště, tak bylo nějakých 34 stupňů, takže to nebyla žádná sranda. Doopravdy to není vůbec jednoduché v takových podmínkách hrát,“ řekl trenér domácí Viktorie Pavel Vrba.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Pro sportovce je horko nepříjemné, ale zároveň už jsou na něj zvyklý

Na tropické počasí si po utkání postěžovali i samotní hráči. Třeba plzeňský útočník Michael Krmenčík přiznal, že podobné klima snáší špatně.

Tytéž starosti, možná trochu překvapivě, mají teď i hokejisté. Hráčům Komety Brno začala příprava na ledě, i v jindy chladných prostorách stadionu se ale sportovci před horkem v současné době neukryjí. Podle obránce Komety Ondřeje Němce to ale pro hráče není nic nového.

„Myslím, že každý je na tohle za ta léta zvyklý. Všichni jsme věděli, co nás čeká. Celý srpen bude takové počasí, takže i všechny přípravné zápasy se budou hrát v hrozném vedru. Pro tělo je to obrovská zátěž, když ale člověk dobře regeneruje, tak to není problém,“ myslí Němec.

Teploty se drží vysoko a trápí i zvířata. ‚Velká města by se rychle měla přizpůsobovat,‘ říká urbanistka Číst článek

S teplým počasím se v následujících dnech budou muset vypořádat i moderní pětibojaři, kteří se zúčastní juniorského mistrovství světa v Kladně.

Česká medailová naděje Marek Grycz má z extrémních veder obavy, spíše než na sebe ale myslí na zvířata, tedy na koně.

„Pro zvířata to nebude příjemné. Kůň bude unavený, zpocený a bude toho také mít dost. Komplikace to samozřejmě je, ale to vedro bude pro všechny úplně stejné,“ dodává Grycz.

Ani v první polovině srpna si sportovci od horka neodpočinou. Teploty okolo 30 stupňů se podle Českého hydrometeorologického ústavu dají očekávat také v nejbližších čtrnácti dnech.