‚Každý pátý horolezec, který stojí na vrcholu, se nikdy nevrátí.‘ Kolouchová zemřela při výstupu v Pakistánu

„Každý pátý horolezec, který stojí na vrcholu, už se domů nikdy nevrátí. To je samozřejmě věc, které si jsou všichni horolezci vědomí. Máme to na paměti a opravdu každý krok, který podnikáme směrem vzhůru na téhle krásné majestátní hoře vyžaduje extrémní pozornost a soustředění,“ prohlásila v minulosti Kolouchová ve vysílání Českého rozhlasu.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Zavzpomínejte na českou horolezkyni

Její život skončil na deváté nejvyšší hoře světa, na nejzápadnější osmitisícovce Himálají. „Moje první osmitisícovka byla v roce 2006, pak roku 2007 to byl Everest. Další takový životní vrchol bylo moje první dítě, narodila se mi dcera Ema. Myslím si, že tyto události přirozeně vymezují pauzy v životě,“ popsala.

„Speciálně asi v životě ženy, které prostě přirozeně nastávají. Takže pak i ty povinnosti s tím spojené i ty krásné věci kolem mateřství se úplně neslučují s lezením po vysokých horách. Tam vznikají přirozené pauzy,“ doplnila horolezkyně.

Role matky ale Kolouchovou neodradila od životního rizika v podobě stoupání na osmitisícovky. Dcera slaví v tomto roce sedmnácté narozeniny, syn jedenácté. Jak to celé zkombinovat, popisovala před pěti lety ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava.

Ve věku 46 let zemřela horolezkyně Klára Kolouchová. Pokoušela se zdolat pákistánskou horu Nanga Parbat Číst článek

„Děcka dělala takové předěly, ale nikdy jsem to nepřetnula úplně a ani to nemám v plánu. Tohle je trochu to mé sobectví. To, co pro mě hory znamenají, kam se zapasovávají v rovině životních priorit a toho, co potřebuje a chce žena, a co chce dělat směrem k dětem, byl vždy boj,“ přibližovala Kolouchová.

„I to, co chci dělat v kariéře nebo své profesi i v rámci rodiny a potom v rámci svých volnočasových aktivit, to je takový věčný životní boj, ale o tom život je, proto je tak pestrý a barevný,“ dodala.

Klára Kolouchová vylezla na K2 na třetí pokus a popisovala to v dokumentu K2 vlastní cestou. Krom toho vydala také knihu s názvem Nahoře fouká.