‚Nejtěžší? Určitě Everest.‘ Ivo Grabmüller zdolal Korunu světa, omrzliny z nejvyšší hory léčí doteď

Je jen pět českých horolezců, kterým se povedlo vystoupat na nejvyšší vrcholy všech sedmi kontinentů světa. Naposledy něco takového dokázal Ivo Grabmüller. Aby zakončil tuhle unikátní cestu, musel na závěr vystoupat tak vysoko, že už to vlastně ani výš nejde - na Mount Everest.

Jak velkým úspěchem je pro vás zkompletování tzv. Koruny světa? Jak velký počin je to v životě horolezce a dá se vlastně tenhle úspěch přirovnat k nějakému jinému ze světa sportu?

Já nejsem žádný rodilý horolezec, jsem spíš triatlonista a lyžař. Tohle je pro mě završení desetiletého úsilí.

Čím to, že se triatlonistovi povedlo něco takového?

Z aktivního triatlonu zjistíte, že to rychleji nejde, tak zkusíte něco jiného. Pro mě to byly hory, kdysi dávno na začátku Kilimandžáro, teď na konci Mount Everest.

Co se vám honilo hlavou ve chvíli, kdy jste vystoupal na Mount Everest?

Že jsem teprve v půli cesty a že se také musím ve zdraví vrátit.

Jaký byl výstup na nejvyšší horu světa? Obešel se bez výraznějších komplikací?

Neobešel. Měl jsem to štěstí, že se mi podařilo stoupat v den, kdy bylo nejlepší počasí v letošní jarní sezoně. 16. května byla nádherně modrá obloha, bezvětří. Vrchol byl úžasný zážitek. Ale nahoře se mi to nepodařilo v tom, že kyslík, který jsem tam měl mít připravený, tam nebyl. Bomba byla prázdná. Takže sestup jsem absolvoval bez kyslíku a protože mi to trvalo hodně dlouho, omrzlo mi všech pět prstů na pravé ruce.

Jak složitá je teď rekonvalescence?

Pořád je to ve stádiu léčení. Uvidíme, jak moc špatně prsty dopadnou, ale asi to nebude úplně bez následků.

Když si promítnete všechny výstupy na nejvyšší hory jednotlivých kontinentů, která hora vám dala nejvíc zabrat?

Určitě Everest. Je prostě nejvyšší. Není to o tom, že byste ho dobýval, to je takové klišé. Ta hora vás tam jen pustí a pak vám dopřeje, abyste sestoupil dolů.

Korunu světa máte, byl jste na nejvyšších místech všech kontinentů, tak jaká je další výzva?

Teď je mým hlavním a jediným úkolem dát se zdravotně dohromady. Nejde jen o prsty, byla tam dehydratace. Nemůžete sestoupit jen do tábora ve výšce téměř 8000 metrů, ale musíte se dostat ještě níž. V tom stavu, v jakém jsem byl, to byl téměř úkol jako vystoupat nahoru. Bez pomoci mých kolegů nevím, jak by to dopadlo.

Koruna planety Afrika, Kilimandžáro – 5895 metrů Antarktida, Finson Massif – 4892 Asie, Mount Everest - 8848 Austrálie a Oceánie, Carstensz Pyramid - 4884 Evropa, Elbrus - 5642 Jižní Amerika, Aconcagua – 6962 Severní Amerika, Denali - 6168