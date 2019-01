Čína chce kvůli nepořádku omezit přístup na Mount Everest. ‚Je to dobrý krok,‘ říká horolezec Jaroš

Čína chce snížit počet horolezců, kteří se pokoušejí o výstup na Mount Everest ze severní strany. Jde o součást plánů na velký úklid nejvyšší hory světa. S odkazem na čínská vládní média to uvedla agentura AP. Celkový počet lezců snažících se zdolat vrchol Everestu severní stranou má klesnout na tři stovky a lezecká sezona se omezí pouze na jaro. Mount Everest 16:22 22. ledna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Mount Everest (uprostřed nejvyšší) | Zdroj: Reuters

„Určitě to dobrý krok nějakým způsobem je, i když jde o to, jestli to nejsou jen řeči a nebude to úplně jinak,“ říká horolezec Radek Jaroš.

Jaroš, který nejvyšší horu světa zdolal v roce 1998, plánované omezení přístupu na Mount Everest ze severní strany považuje vzhledem k obrovskému počtu turistů za pozitivní krok. Sám je ale na pochybách, jestli Čína k takovému řešení skutečně přistoupí.

„Pro Čínu i Nepál je to taky obrovský byznys, takže je otázka, co se za tím skrývá a jak to číst,“ dodává Jaroš.

Jenom základní tábor Mount Everestu loni podle Radka Jaroše navštívilo přes 2500 horolezců, průvodců nebo turistů. Zatímco v základních táborech jiných osmitisícovek byly desítky lidí. Elitní český horolezec si na druhou stranu nemyslí, že by lidé na svazích nejvyšší hory světa zanechávali tak velký nepořádek.

„Lidi, kteří lezou na Everest, nejsou horolezci, ale stejně se jich musím zastat. Ten nepořádek tam je minimální. Dobře to vyjádřil jeden ekolog z Greenpeace, který proti tomu vždycky brojil a pak byl na expedici a říkal, že to znečištění je homeopatické,“ říká Jaroš.

Omezení přístupu na severní stranu Mount Everestu by tak podle Radka Jaroše pomohlo hlavně ulevit přetížené čínské cestě na nejvyšší horu světa. Číňané chtějí při plánovaném úklidu snést a pohřbít i těla mrtvých horolezců z výšky přesahující 8000 metrů. Těch můžou být na svazích nejvyšší hory planety až dvě stovky.