Je to trochu paradox, ale i sezona v cross country horských kol je hodně okleštěná. Navzdory tomu, že ježdění na kole v lese bylo možné i v době nejpřísnějších opatření proti šíření koronaviru, je budoucnost Světového poháru v této sezoně nejistá. Pec pod Sněžkou 21:05 12. července 2020

„Teď to řešíme z týdne na týden. Minulý týden se zrušily další dva svěťáky, takže celé září bude najednou zase prázdné,“ řekla Radiožurnálu Jitka Čábelická.

Místo v Tokiu závodí v Peci pod Sněžkou. ‚Je fajn, že se u nás aspoň něco děje,' říká Čábelická

Čábelická měla za dva týdny jezdit po olympijských tratích v Japonsku. Místo toho si s povděkem zazávodila na mistrovství republiky v Peci pod Sněžkou a řeší, kde by ještě v této sezoně mohla jet – stejně tak se kolem sebe koukají i nejlepší bikerky světa.

„Minulý týden u nás byla na závodě Anne Terpstraová s novým manažerem a byli strašně překvapení, že se u nás už měsíc závodí, protože v Německu to mají momentálně stoplé do prvního září. Je fajn, že se u nás aspoň něco děje a že máme aspoň nějakou náplň,“ říká Čábelická.

Jenže to není Světový pohár. Ten měl mít původně sedm zastávek, ale na podzim jich bylo přesunutých jen pět. Přitom Italové, Francouzi i Švýcaři v minulých dnech oznámili, že z něj odstupují.

„Spočítali celý ansámbl včetně všech organizátorů na 1500 lidí, což není málo, a v současné situaci si to asi nikdo nechce ‚lajsnout‘. Budu doufat, že aspoň Nové Město, ač třeba v nějaké osekané míře, se konat bude,“ přeje si čerstvá mistryně republiky.

„Poslední novinka, kterou vím, je, že pořadatelé v Novém Městě jsou stále připravení to pořádat. Záleží, jak se k tomu postaví UCI, a bude to na domluvě. Myslím, že v Česku by to momentálně neměl být problém,“ říká Ondřej Cink.

Cink byl na olympijských hrách v Londýně i v Riu shodně čtrnáctý a v téhle sezoně doufal v ještě lepší výsledek. Ale teď závodí jen v Česku a nikam jinam podle něj nemá velký smysl se vydávat.

„Vím, že se rozjel nějaký etapák ve Švýcarsku, takže se začíná závodit i v jiných státech, nejen u nás,“ říká Cink. „Máme tu dost závodů, i cross country závody, odjede se celý český pohár,“ dodává mistr republiky.

„Myslím, že konkurence přijede spíš k nám,“ naznačuje Cink s odkazem jednak na zmíněnou účast Nizozemky Terpstraové na minulém závodě Českého poháru a jednak na plánovaný Světový pohár v Novém Městě.

I když pokud by ten měl opravdu být tím jediným dvojzávodem, jak je plánováno, je otázkou, jestli se Mezinárodní cyklistická federace UCI nerozhodne ho zrušit, aniž by se pořadatelů ptala na jejich vůli.