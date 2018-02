Kulhavý chce uspět na Cape Epic i mistrovství světa, skončit se chystá po hrách v Tokiu

Po zlatu z Londýna a stříbru z Ria ví, že olympijské hry v roce 2020 pro něj budou v jeho 35 letech znamenat poslední účast pod pěti kruhy. V úvodu nové sezony se biker Jaroslav Kulhavý chystá i na variantu, že olympijský závod v Tokiu by pro něj byl tím úplně posledním v kariéře. Praha 15:55 28. února 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Biker Jaroslav Kulhavý | Foto: Ivana Roháčková | Zdroj: ACS Dukla

„Už jsem o tom uvažoval po Riu, jestli nebudu končit. Těsně před Riem, když jsem si zlomil ruku, jsem měl období, kdy jsem si říkal, že mě to baví a chci pokračovat. Tokio budou poslední olympijské hry, možná poslední závod,“ přiznává biker Jaroslav Kulhavý, že už v minulých letech myslel na konec kariéry.

Byly to ale chvilkové záchvěvy a motivace olympijskému šampionovi z Londýna na začátku nové sezony nechybí. „Je to životní styl. Na kole mě baví jezdit a závodit. Vždycky je nějaký výhled, buď to jsou olympijské hry, Světový pohár v Novém Městě, mistrovství světa… Ale primárně je to o dělání vrcholového sportu a posouvání svých limitů,“ vysvětluje.

Už v pondělí se Kulhavý přesune do Jižní Afriky na start světového poháru. První závod ve Stellenboschi se pojede druhý březnový víkend. „Navazuje Cape Epic, což je jeden z největších etapových závodů na horských kolech na světě, taková malá Tour de France. Tím bych chtěl začít sezonu, je to první cíl, kde bych rád uspěl.“

Před etapovým závodem dvojic v Jihoafrické republice, kde bude obhajovat loňské druhé místo, si Kulhavý musí zvykat na nového parťáka. Tím je Howard Grotts.

„Je to týmový kolega z USA, jezdil i cross-country, pak se stáhnul na maratonské závody. Žije ve dvou a půl tisících metrech, trénuje i výš, takže je na tom hodně dobře,“ prozrazuje Jaroslav Kulhavý.

Problémy s nachlazením

Přípravu na novou sezonu Kulhavému komplikují zdravotní problémy. Ze soustředění na Kanárských ostrovech si přivezl nachlazení, kterého se nezbavil ani na dalším soustředění na Kypru. Jeden z vrcholů roku přitom čeká 33letého bikera už 18. března, kdy startuje etapový závod Cape Epic.

Dalšími vrcholy pro Kulhavého pak budou květnový závod světového poháru v Novém Městě na Moravě a zářijové mistrovství světa ve švýcarském Lanzerheide.