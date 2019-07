‚Z pozice ředitele na uklízečku.‘ Biker Kulhavý jezdí poslední dvě sezony daleko za nejlepšími

Třicátý první muž v cíli po většině závodů nevyvolává velký zájem novinářů či fanoušků toužících po podpisu. Jiné to ale je, když se jmenuje Jaroslav Kulhavý a doma má dvě medaile z olympijských her. Na evropském šampionátu horských kol v Brně ztratil čtyřiatřicetiletý cyklista na vítěze skoro šest minut. Brno 9:28 29. července 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jaroslav Kulhavý. | Foto: ASC Dukla Ivana Roháčková | Zdroj: ASC Dukla

„Je to něco, jako kdybyste mě z pozice generálního ředitele dali ve firmě na uklízečku. Asi tak se cítím,“ popisuje Jaroslav Kulhavý, jak se cítí, když namísto bojů o medaile krouží po trati někde v polovině startovního pole.

‚Z pozice ředitele na uklízečku.' Biker Kulhavý poslední dvě sezony jezdí daleko za nejlepšími

„Do toho mám samozřejmě zodpovědnost vůči svým partnerům a ostatním. Nejde to všechno hodit za hlavu, zavřít se do Beskyd a říct, že tam budu půl roku trénovat a že se na jaře vrátím a bude to OK,“ dodává český biker, kterému se od loňské sezony nedaří probojovat mezi nejlepší a kolem sebe slýchá i návrhy na ukončení kariéry.

„Je to sport a čeká to každého. Myslím, že to u mě není poprvé. Lidé mi říkali, ať skončím s kolem ve dvaceti. Asi je jedno, že mi to teď říkají znovu,“ říká Kulhavý.

Kulhavý letos změnil přípravu, kterou co nejvíc zasvěcuje olympijským hrám, které za rok přivítá japonské Tokio.

„Další motivace je vrátit se výkonností tam, kde chci být, aby to odpovídalo tréninku a přípravě, která je pro mě ve finále náročnější. Věnuju tomu víc než olympiádám, z nichž jsem jednu vyhrál a jednou byl stříbrný. Potřebuju, aby to mělo i výsledky a ne jen nějaký dobrý pocit, že nemusím do práce a jezdím na kole,“ vysvětluje muž, který na horském kole získal zlato ze všech významných závodů, kde bere motivaci v době, kdy se ho medailové ceremoniály netýkají.