Světový šampionát bikerů ovládl počtvrté za sebou Švýcar Schurter, nejlepší z Čechů byl 16. Cink

Mistrem světa v cross country horských kol v Lenzerheide se stal počtvrté za sebou a celkem posedmé domácí Švýcar Nino Schurter. Dobrou formu ze sezony přetavil ve stříbro Ital Gerhard Kerschbaumer, bronz získal Nizozemec Mathieu van der Poel. Ondřej Cink dojel šestnáctý, Jan Škarnitzl dvacátý. Jaroslav Kulhavý skončil až v páté desítce. Lenzerheide/Švýcarsko 17:36 8. září 2018

Dvaatřicetiletý Schurter nabídl tisícovkám svých fanoušků podél trati takticky dokonalé představení. Od začátku jezdil v čele, a přestože jeho tempu stačil Kerschbaumer, suverén posledních sezon a úřadující olympijský šampion měl situaci pod kontrolou. Zvýšením tempa nedopustil, aby se k vedoucímu duu dotáhl Van der Poel a na konci předposledního z osmi okruhů setřásl i Itala.

Kerschbaumer dorazil do cíle o 11 sekund později, Van der Poelovo manko bylo ještě o minutu větší. Od světového šampionátu v Champéry v roce 2011, kdy slavil jediný titul z MS v olympijské disciplíně cross country Kulhavý, dokázal Schurtera v boji o světové medaile porazit pouze v roce 2014 Francouz Julien Absalon. V norském Hafjellu tehdy Schurter dojel druhý. Dnešním triumfem se Švýcar dotáhl na Absalona co do počtu cenných kovů z individuálních závodů MS, Absalon ale vyhrál pouze pětkrát.

Držitel bronzu z MS 2015 Cink byl sice po úvodním kole až na konci třetí desítky, ale probojoval se postupně dopředu. Podobně se dral vpřed i Škarnitzl, zatímco po prvním okruhu osmnáctý Kulhavý byl v konečném účtování až čtyřiačtyřicátý. Jan Vastl závod nedokončil.

Mistrovství světa na horských kolech v Lenzerheide (Švýcarsko):

Cross country:



Muži - elite (33,6 km): 1. Schurter (Švýc.) 1:29:21, 2. Kerschbaumer (It.) -11, 3. M. Van der Poel (Niz.) -1:14, 4. Avancini (Braz.) -1:53, 5. Vogel -1:54, 6. M. Flückiger (oba Švýc.) -2:00, 7. Carod -2:16, 8. Sarrou (oba Fr.) -2:38, 9. Braidot (It.) -2:45, 10. Litscher (Švýc.) -3:04, ...16. Cink -4:25, 20. Škarnitzl -4:31, 44. Kulhavý -7:37, Vastl (všichni ČR) nedokončil.