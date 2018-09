MS bikerek vyhrála Američanka Courtneyová, Švýcarka Neffová je bez medaile

Američanka Kate Courtneyová ovládla závod žen na mistrovství světa bikerů ve Švýcarském Lenzerheide. 22letá cyklistka ve Švýcarsku v posledním kole udolala dánskou favoritku Anniku Langvadovou.

V průběhu závodu měla Kate Cournteyová téměř minutovou ztrátu na první místo. Vedoucí pozici dlouho okupovala mistryně světa z Nového Města 2016 Anikka Langvadová.

Dánská zubařka ale od třetího kola začala svůj náskok ztrácet, nejvýrazněji se přibližovala loňská vicemistryně světa do 23 let Kate Courtneyová. Při nájezdu do posledního kola už jely obě bikerky spolu.

Do cíle zbývalo dva a půl kilometru. Annika Langvadová zvolila v lesní pasáži okruhu mistrovství světa jinou stopu než v předchozích šesti kolech a to se jí vymstila. Zkušená Dánka musela sesednout a Američanka se kolem nic prohnala a začala si budovat náskok.

Kate Courtneyová dojela do cíle s náskokem 40 sekund před svou zkušenější týmovou kolegyní a ve své první sezoně v elitní kategorii získala světové zlato.

Obhájkyně titulu Jolanda Neffová na domácí trati další zlato nepřidala, dojela až čtvrtá s dvouminutovou ztrátou. Bronz bere Kanaďanka Emily Battyová.

Nejlepší ze tří Češek v závodě skončila 18. Jitka Škarnitzlová. Vrcholem sobotního programu je závod elitní kategorie mužů, který začíná v půl čtvrté odpoledne.

Resultat #Lenzerheide2018 MTB-WM Cross Country - Frauen Elite:

1 Kate Courtney

2 Annika Langvad

3 Emily Batty

