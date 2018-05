Biker Jaroslav Kulhavý je olympijským vítězem, ale těžko může mít stejně zlatých medailí jako třeba plavec Michael Phelps. Na rozdíl od většiny sportovců měli závodníci na horských kolech vždy pouze jednu disciplínu, ale teď k ní přibyla druhá. Jmenuje se short track - poprvé se oficiálně jela minulý víkend v Albstadtu a podruhé je na programu v pátek večer na Světovém poháru v Novém Městě na Moravě. Nové Město na Moravě 12:47 25. května 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jaroslav Kulhavý | Foto: ASC Dukla Ivana Roháčková

Okruh je kratší, širší, jede se méněkrát a je pouze pro 40 nejlepších podle pořadí Mezinárodní cyklistické unie. Kromě toho dostali bikeři už jen pár základních informací, třeba že nesmí na krátký závod bez technických pasáží využít jiné kolo.

Bikerům přibyla nová disciplína, na Světovém poháru v Novém Městě soutěží i v short tracku

„Lidi by jeli na pevném cyklokrosovém kole a na cross country si potom vzali celoodpružené, takže to, na čem budou startovat na short tracku, pak musí použít i na hlavní závod," souhlasí s tímhle pravidlem Jaroslav Kulhavý.

Kulhavý už short track jel, když byl v jakémsi testovacím módu, ale to bylo i pro něj na zkoušku. Teď už má motivaci v podobě bodů do Světového poháru.

„Aby tomu Mezinárodní cyklistická unie dala nějakou prioritu, dala tomu nějaké body a nějaká pravidla. Závodníci a týmy na to pak samozřejmě budou reagovat,“ říká Kulhavý.

Nový typ závodu může sedět těm, kteří nejsou dobří v dlouhých závodech, stejně jako ztrácí síly v technických sjezdech. Proto si na ně více věří i Karla Štěpánová.

„Pro nás, kteří máme startovní číslo kolem třicítky nebo čtyřicítky, je to šance dostat se tam, kam bychom se dostali až za pár lepších závodů,“ vysvětluje Štěpánová.

Ale takové závodnické touhy nejsou tím hlavním důvodem, proč se short track do programu Světového poháru dostal. Také svět horských kol se snaží stát odvětvím, o které je vysoký divácký zájem, je zábavným a hlavně přiláká investory. Pořadatelé, týmy a koneckonců i závodníci dostanou peníze od sponzorů, kteří logicky chtějí být vidět a jeden závod navíc je ideální příležitostí.

„Touží po tom, aby jejich závodníci byli co nejvíc vidět a aby se na ty týmy daly dobře shánět peníze, protože peníze se shánějí na tom, co je vidět. Myslím, že rozšíření o tuhle disciplínu je určitě krokem dopředu,“ naznačuje šéf pořadatelů v Novém Městě na Moravě Petr Vaněk, jak se short track do programu Světového poháru dostal

Ženský short track je na programu v pátek v 18.00, mužský v 18.45.