Hráči u mě hledají pomoc i krátce před začátkem zápasu, přiznává mentální kouč volejbalistů Lvi Praha

Lvi Praha mají před sebou jeden z vrcholů této volejbalové sezony. V úvodním osmifinále Ligy mistrů se v úterý pokusí překvapit španělského mistra. Hrát se bude na Kanárských ostrovech v Las Palmas, kam se Lvi přiletěl i mentální kouč Petr Jan Řehák. Rozhovor Las Palmas 16:39 29. ledna 2024

Petře, Lvy čeká šesté utkání ve třinácti dnech. Jak s hráči pracujete, aby měli do tak náročného utkání chuť?

Nemůžeme ovlivnit počet zápasů, ale můžeme ovlivnit mysl hráčů, jak k tomu přistoupí. Když si budeme definovat, že máme v tomto období náročný program, tak mysl zaměstnáváme intenzivně myšlenkou na hodně práce. Můžeme změnit náš postoj, jak k tomu přistupujeme. Hráčům nabízím klidnou mysl, k té dojdu, když se soustředím na jednu konkrétní věc, která je přede mnou. Nerozptyluji se tím, co bylo a co bude. Dávám pozornost tomu, co je teď a tady.

Jaký rozdíl je v přípravě hráčů na extraligový zápas oproti osmifinálovému utkání Ligy mistrů?

Extraliga je pro nás rutinní záležitost, Liga mistrů je pak svátek a příležitost, což si chceme užít. Opravdu si to užíváme.

Nemusíte hráče krotit a nejsou před zápasem Ligy mistrů přemotivovaní?

Nemám pocit, že by byli přemotivovaní, ale jsou tam jedinci, kteří mají velká očekávání. Výsledek přijde vždy, ale je fajn přemýšlet hlavně nad sebou. Hráči by měli přemýšlet o kvalitách, možnostech a s tím nastoupit do zápasu, aniž by mysleli na to, jak zápas dopadne.

Úvodní utkání Ligy mistrů Lvy Praha čeká v úterý. Pracujete s hráči až do začátku zápasu?

Určitě jsem s nimi v kontaktu až do posledního momentu, protože často v závěrečných chvílích může na hráče přijít pocit nebo tíha zodpovědnosti. S tím je pak potřeba rychle pracovat. Ne každý to dokáže nějakým způsobem říct. Jsou ale i borci, kteří mi řeknou, že si se mnou potřebují sednout a něco rychle změnit a probrat. Hledají lehkost a to mluvíme například o pěti až deseti minutách před začátkem zápasu.

Může se prostřednictvím mentálního kouče odbourat únava?

Jasně, že ano. Když chcete být šampion, tak dáváte pozornost všem detailům. Chápu, že pak někdo namítne, že je to o financích. Letěli jsme o den dřív, protože potřebný relax v náročném programu je důležitý. Většina hráčů k tomu používá ještě individuální techniky, které jsem jim nabídnul a učil je. Každý to má jinak, ale určitě se všichni zaměřují na zklidnění, únavu a regeneraci. Věnují se tomu a funguje to.

Jak se vám pracuje se zahraničními hráči, kterých je v kádru českého celku dost?

Zahraniční hráči jsou mentální přípravě daleko víc otevření, protože v západních zemích ta práce nemá žádné stigma. Každý to přirozeně vnímá tak, že to potřebuje. Se zahraničními hráči je to trochu snazší.

Měl trenér před úterním úvodním osmifinále Ligy mistrů nějaké speciální požadavky?

Neměl. Absolutně si důvěřujeme. On se připraví, já také a moje zkušenost je taková, že to vždy sedí.