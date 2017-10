Hradilek si před prémiovým slalom crossem zkusil komentování v angličtině

Ve vodním slalomu už toho zažil hodně, takové mistrovství světa ještě ne. Nedávný světový šampion a olympijský medailista Vavřinec Hradilek se poprvé od roku 2006 nedostal do tříčlenného reprezentačního týmu kajakářů, a tak si šampionát vychutnává jinak. V neděli nastoupí alespoň do nové disciplíny slalom cross a medailový úspěch svých kamarádů Tunky s Přindišem si užil jako spolukomentátor. Pau/Francie 8:26 1. října 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vavřinec Hradilek | Foto: Jana Kudláčková

Velmi dobrá angličtina a renomé mistra světa pomohly Hradilkovi do přenosu Mezinárodní kanoistické federace. „Jo, tak mě to docela bavilo. Bylo to specifický tím, že to bylo v angličtině s Davidem Fordem, který je velkou legendou. Jako malý jsem se na ně vždycky díval. Bylo hezké si s ním sednout do budky a komentovat. Myslím si, že finále bylo hodně podařený,“ uvedl pro Radiožurnál.

Už v samotném přenosu si ale Hradilek uvědomoval, že zlato Tunky a stříbro Víta Přindiše není pro něj až tak výhodné. Medailové úspěchy zajistily jeho kamarádům místo v reprezentaci pro příští rok, kdy mistrovství Evropy hostí Praha a to světové Brazílie. O poslední volnou pozici v kajakářském týmu se tak budou ucházet i dva mistři světa: Vavřinec Hradilek s Jiřím Prskavcem.

„My jsme se o tom bavili už před tím, že tam ta možnost je a mně to nějak rozhodně netrápí. Jsem zvyklý ty nominace jezdit. Je to dobrá příležitost na revanš za olympijskou nominaci s Jířou. Samozřejmě nesmíme zapomenout ještě na ostatní,“ přiznává majitel stříbrné olympijské medaile z Londýna.

Czech Republic have had 3 different K1M World Champions in 4 yrs @VHradilek (2013), @jiriprskavec (2015) & @ondrej_tunka (2017) #ICFslalom — Planet Canoe (@PlanetCanoe) 29. září 2017

Z letošního mistrovství světa se ale nemusí Vavřinec Hradilek vracet jen se zážitky z komentování a úspěchů parťáků z pražského USK. V neděli totiž naskočí ve Francii do slalom crossu, kajakářské obdoby skikrosu nebo snowboardcrossu, při které jedou kanálem najednou čtyři závodníci. Ti nejlepší dva vždy postupují dál, až se ve finále rozdělí medaile. Na mistrovství světa je tahle disciplína poprvé a čeští zástupci Hradilek s Přindišem patří k hlavním favoritům na premiérový titul.

„Já sám osobně se na to samozřejmě hodně těším. Je tam jedno ale. Je to už zase takový rozstřel mezi námi kajakáři v tom time trialu, kde musím porazit Vítka. Myslím si, že Vítek do toho půjde naplno. Žádné slitování tam rozhodně nebude, takže to bude hezký souboj,“ věří Vavřinec Hradilek a naráží tím na podivné pravidlo, podle kterého smí z time trialu, tedy časovky nebo kvalifikace, postoupit do vyřazovací části za každou zemi jediný závodník, byť by Hradilek s Přindišem v této kvalifikaci obsadili první dvě místa, jako se jim to tady povedlo loni při Světovém poháru.