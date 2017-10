Hrozný způsob, jak si zajistit titul, říká Hamilton. Víc triumfů mají jen Schumacher a Fangio

„Udělal jsem všechno, co jsem mohl. Měl jsem dobrý start a pak nevím, co se stalo. Ve třetí zatáčce jsem nechal Vettelovi hodně místa. Nicméně jsem se snažil dostat se co nejvýš. Dojet do cíle 40 sekund za vítězem ze strašné. Byl to hrozný způsob, jak si zajistit titulu," řekl po závodě v Mexiku Lewis Hamilton.

Závod v Mexiku pro něj po úvodní kolizi nebyl jednoduchý. „Ale koho to zajímá? Gratuluji,“ říkal do týmového rádia Hamiltonovi ředitel Mercedesu Toto Wolff.

Když Brit v Mexiku projel cílem, patřilo mu deváté místo, ale mohl se začít naplno radovat - právě v tento moment se stal počtvrté mistrem světa. A další gratulace na sebe nenechaly dlouho čekat. „Děkuji, čtyřikrát děkuji,“ křičel stále ještě jedoucímu Britovi v týmovém rádiu trojnásobný šampion a čestný předseda Mercedesu Niky Lauda.

Hamilton má ze sebou skvělou sezonu, během které mu byl důstojným soupeřem Sebastian Vettel na Ferrari.

„Titul si letos určitě zasloužil. Vyhrál nejvíce závodů, kvalifikací a tak dále. Z pohledu statistik je to jasné,“ říká expert Českého rozhlasu Jakub Knoll. „Vettel mu byl sice velmi důstojným soupeřem, ale udělal několik chyb, kvůli kterým nebude o titul bojovat do konce sezony.“

Němec chyboval třeba v Baku a především v Singapuru, kde vyřadil sebe i týmového kolegu Räikkönena. Také ho několikrát zradila technika a tak se nakonec radoval Hamilton. Se čtyřmi triumfy je nejúspěšnějším britským pilotem v historii.

„Z toho čtvrtého titulu mám velkou radost. Budu potřebovat nějaký čas, aby mi to všechno došlo. Jsem hrdý na britskou vlajku a na všechny, co ji reprezentují. V dalších letech se pokusím předvést další dobré výkony,“ říkal čerstvě čtyřnásobný šampion po závodě.

Lewis Hamilton se vyrovnal v počtu titulů právě Vettelovi a Prostovi. Víc už jich mají jen Michael Schumacher a hvězda padesátých let Juan Manuel Fangio. Brita teď čekají ještě dvě velké ceny v listopadu a pak zasloužený odpočinek spojený s oslavami.