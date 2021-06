Kapitán Hruban bude basketbalistům v olympijské kvalifikaci chybět. Jde na operaci s Achillovou šlachou

Jeden z klíčových hráčů výběru trenéra Ronena Ginzburga, který se předloni podílel na historickém šestém místě na mistrovství světa, se potýkal se zdravotními problémy již na konci sezony s Nymburkem. Vyšetření pak odhalila, že má na patě výrůstek, o který se šlacha otírá a způsobuje mu bolesti.

„Bolí mě to v podstatě už rok a pár měsíců. Už jsem s tím stál několik zápasů a měl problémy i vloni v létě, musel jsem to už vyřešit. Bohužel se ukázalo, že operace je jediná možnost,“ uvedl Hruban na webu České basketbalové federace.

„Rozhodnutí bylo hrozně těžké. Na kvalifikaci jsem se hodně těšil. Stejně jako na další léto s klukama. Už to ale nešlo odkládat. Pokud bych na tu operaci nešel teď, tak bych nestihl začátek sezony, což jsem samozřejmě chtěl. Nebyla jiná možnost než to řešit teď. Všechno ostatní než operace by byly jen náplasti na to zranění a nic by neřešilo jeho podstatu,“ řekl jednatřicetiletý majitel osmi ligových titulů s Nymburkem.

Český tým, k němuž se na začátku týdne připojili Jan Veselý z Fenerbahce Istanbul a Jaromír Bohačík ze Štrasburku, odletí do dějiště olympijské kvalifikace v pátek. V Kanadě se k výběru přidá i hlavní hvězda rozehrávač Chicaga Bulls Tomáš Satoranský. První zápas absolvuje národní tým 1. července proti Turecku.

„Určitě budeme v kontaktu. To jsme i ve chvíli, kdy se nehraje žádný velký turnaj. Doufám, že mě nechají ve společném chatu a že jim všem najednou budu moct popřát, pogratulovat a vůbec se s nimi pobavit o zápase. Samozřejmě pro mě bude těžké se s nimi o tom bavit a nemoct tam být. Tak už to ale holt občas chodí,“ konstatoval Hruban, jenž by si nynější absenci rád vynahradil příští rok na mistrovství Evropy, které bude hostit i Praha.