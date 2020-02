První zápas pro nového kapitána nedopadl dobře. ‚Můj výkon byl prachbídný,‘ myslí si Hruban

Čeští basketbalisté zahájili kvalifikaci na domácí Eurobasket vydřeným vítězstvím. Dány Češi zdolali v Pardubicích před skoro čtyřmi tisíci diváky v koncovce 75:71 a splnili tak slovo, které před úvodním rozskokem dali svému novému kapitánovi. Pardubice 11:03 22. února 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Rozehrávač Vít Krejčí dává koš v zápase proti Dánsku | Foto: Josef Vostárek | Zdroj: ČTK

„Můj výkon byl prachbídný, ale jsem hlavně rád, že jsme vyhráli,“ přiznal pro Radiožurnál nový reprezentační kapitán Vojtěch Hruban, který zapsal - na své poměry - jen 7 bodů, když trefil jedinou střelu z pole.

„Můj výkon byl prachbídný, ale jsem hlavně rád, že jsme vyhráli," přiznal pro Radiožurnál nový reprezentační kapitán Vojtěch Hruban, který zapsal - na své poměry - jen 7 bodů, když trefil jedinou střelu z pole.

„Říkal nám, že nechce, abychom mu ten první zápas pokazili. Akorát teď na tiskovce jsem koukal, že měl střelbu 1/14. Ale takové zápasy přijdou, příští zápas může dát 25 bodů, protože Vojta takový hráč je,“ myslí si Martin Peterka.

Další nymburský basketbalista Jaromír Bohačík dodal: „Jsem Vojtovi několikrát říkal, že na sebe ušil hodně velký bič tím, že je jeden z nejstabilnějších střelců, co jsem kdy viděl. V podstatě nemívá špatné dny. Takže když se to občas stane, tak jsou z toho všichni překvapení. Občas jsme vtipkovali, že si musí častěji dát v zápase volníčko.“

Vojtěch Hruban oponoval: „Jsem rád, že to mám za sebou. Trochu jsem to čekal. Myslím, že té pozornosti okolo toho předávání kapitánství, bylo strašně moc. Řešilo se to pořád a dokola. Moc jsem ten zápas nezvládl hlavou. Samozřejmě kromě nějaké přemotivovanosti jsem špatně začal, pak se to se mnou vezlo. Nedokázal jsem se z toho celý zápas vymotat.“

To ale taky úplně pravda není. Snažil se pomoci i jinak, ale hlavně v poslední minutě skóroval jen Hruban - třikrát z trestných hodů - a dal tak konečnou podobu výsledku.

„Vojta jako správný kapitán, i když se mu nedařilo, tak svými trestnými hody to rozhodl,“ řekl asistent trenéra Petr Czudek a Peterka mu dal za pravdu: „Právě od toho tam je, aby v takových chvílích bral míč a rozhodl.“

Druhé utkání ve funkci kapitána čeká Hrubana a jeho tým v pondělí v Litvě.