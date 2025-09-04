Hruban po Eurobasketu: Možná to byl můj poslední zápas, ale zatím nechci dělat ukvapené rozhodnutí
Češi na Eurobasketu propadli. Turnaj zakončili vysokou prohrou s Lotyšskem 75:109 a domů se vrací bez jediné výhry. Trenér Diego Ocampo zatím končit u týmu nechce.
„Na zhodnocení turnaje potřebujeme čas. Na analýzu dvou let pod mým vedením přijde jiná chvíle. Určitě si naše výkony prostuduji a nebojte se, protože největším kritikem jsem já sám. Jsem sebekritický, protože chci být příkladem pro hráče, aby se mohli zlepšit,“ tvrdí Ocampo.
Čas na řešení situace okolo realizačního týmu si bere i manažer národního týmu Jiří Welsch. Navíc podle něj i přes pět proher je úspěchem samotná účast mezi 24 nejlepšími týmy Evropy.
„Navzdory nějakým emocím a reakcím pojďme být pokorní. Musíme být vděční, že vůbec můžeme na takovém turnaji hrát. Jsou jiné země, které mají mnohem větší basketbalovou tradici, silnější ligy a víc peněz ve svém sportu a nejsou tady. Chorvatsko, Maďarsko nebo Severní Makedonie,“ uznává Welsch.
Zklamaný Hruban a Krejčí
Jestli se bude měnit trenér tak není vůbec jisté. Možná ale dojde ke změně kapitána. Vojtěchu Hrubanovi už je totiž 36 let a reprezentaci toho obětoval spoustu. „Je dost možné, že to byl můj poslední zápas, ale teď jsem plný emocí a nechci dělat žádné rozhodnutí. Nechám si to projít hlavou, popovídám si s rodinou, trenérem a realizačním týmem. Rozhodnutí udělám za pár týdnů až to všechno trochu opadne. Teď by bylo rozhodnutí ukvapené a nebylo by od srdce,“ říká Hruban.
O případných změnách by mohlo být o něco jasněji 16. září, kdy zasedne výkonný výbor basketbalové federace. Určitě minimálně do příštího léta nenastoupí za národní tým jediný Čech v NBA Vít Krejčí, kterému taky turnaj moc nevyšel.
„Nelituji toho, že jsem sem přijel. Zápasy byly těžké, ale vždy je pro mě důležité hrát a reprezentovat Českou republiku. Chci pokračovat a být součástí nového budování týmu. Každý tým si musí projít špatným obdobím, které ho motivuje do další práce. Určitě nechceme, aby se to opakovalo,“ tvrdí Vít Krejčí po Eurobasketu, na kterém dával jen 8 bodů na zápas. Nejlepším českým střelcem při pěti prohrách na turnaji byl Martin Peterka s téměř dvanáctibodovým průměrem.