I osmá Tour de France byla pro Kreuzigera v lecčems nová. Osvědčil se jako spolehlivý kapitán

Tour de France dokončil už čtyřikrát v elitní desítce, jednou byl i pátý. Tentokrát dorazil Roman Kreuziger na Champs-Élysées na 24. místě, a i tak pro něj byl slavný závod úspěšný. Cyklistika totiž už dlouho není individuálním sportem, ale důkladnou týmovou prací a plzeňský rodák se stáji Orica-Scott osvědčil jako spolehlivý kapitán. Praha 22:00 24. července 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Český cyklista Roman Kreuziger | Zdroj: ČTK

Z pražského letiště dorazil Roman Kreuziger později, než by si přál. Hodinové manko měl i v neděli při dojezdu do Paříže na vítězného Chrise Frooma, tahle ztráta ale nemrzí. „Ze stránky týmu je to určitě velká spokojenost. Orica měla mít závodníka v TOP 10 a bojovat o bílý dres, což se povedlo.“

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Roman Kreuziger po návratu z Tour de France

A s osobním výkonem až na pozvolnější začátek byl prý spokojen také. Kreuziger tentokrát nejel Tour s plánem hlídat zadní kolo Chrise Frooma a držet se ho, jak to jen forma dovolí. Mnohem důležitější byl pro něj další Brit, nejlepší jezdec závodu do 25 let a týmový kolega Simon Yates.

„To byla opravdu poprvé role, kdy jsem tam nebyl jako spolu lídr, nebo lídr týmu. Sportovní ředitelé dbali hodně na to, aby když skončí naše práce, tak abychom zvolnili a pošetřili síly do dalších dnů. To je asi výsledek toho, že jsem nebyl, jak bývalo zvykem v prvních dvaceti, ale ocitl jsem se dál,“ řekl Radiožurnálu.

Nová role v týmu pro jednatřicetiletého jezdce ale neznamená, že by měl zapomenout na tu, která ho jako cyklistu proslavila. Když se sejdou okolnosti, pojede na celkové pořadí i on sám. I na těch největších třítýdenních závodech, jakými jsou Giro d´Italia, Tour a Vuelta.

„Myslím, že určitě. I na Tour jsme startovali s trošku volnou linií. Viděli jsme, že Simon jede nejlíp od prvního dne, tak se to pak přesunulo na něj, ale pokud bych byl připravený od začátku, tak si myslím, že šance tam samozřejmě je.“

A už tuto sobotu ji Roman Kreuziger bude chtít využít v San Sebastianu. Na jeho oblíbené španělské klasice, po které už dvakrát pózoval z podia, jen ne z toho nejvyššího stupínku.