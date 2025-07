I semifinále chci jet dobře technicky a takticky. Snad z toho vyleze hezký čas, doufá plavkyně Seemanová

Plavkyně Barbora Seemanová byla pátá v rozplavbách mistrovství světa na kraulařské dvoustovce. Česká reprezentantka tak v Singapuru s rezervou postoupila do semifinále. V rozhovoru pro Radiožurnál Sport přiznala, že se soustředí především na to, aby závody zvládala především dobře po taktické stránce. Rozhovor Singapur 11:27 29. července 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Česká plavkyně Barbora Seemanová | Foto: Lee Jin-man | Zdroj: ČTK / AP

Velká část elitních světových plavkyň si v rozplavbách hlídá hlavně styl, protože tuší, že postup do dalších bojů je povinný. Také se soustředíte především na techniku?

Moje pozice tady byla trochu nešťastná v tom, že jsem byla v první nasazené rozplavbě. Člověk to nikdy nesmí podcenit, protože se může stát, že ty poslední dvě rozplavby budou rychlé. Vzhledem k tomu, že ta dvoustovka se tady nejela ani ve štafetě, tak člověk neví, jak ty holky to chtějí rozjíždět. Můj cíl byl být na té stěně první, nebo druhá. Hlídala jsem si výjezdy, hlídala jsem si to takticky.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si plavkyni Barboru Seemanovou po postupu z rozplaveb závodu na 200 metrů volným způsobem

Páté místo z rozplavby tak nepovažujete jako měřítko, které by mělo vypovídat o aktuální formě?

Jsou tam favoritky, které jsou dole, takže ty rozplavby nic neříkají. Spíš jenom jde o to, aby se tam člověk dostal a nepodcenil to.

Jak se cítíte před semifinále, když za sebou letos ještě nemáte tolik závodních startů?

Měla jsem jen dva závody a bylo pro mě příjemným překvapením, že už tam se mi povedlo jet čas 1:55 minuty. Nechci to ale zatím hodnotit. Aktuální sezona je o tom, abych zvládla v závodě odjet to, co si řekneme s trenérem a dodržet to. Chci to jet takticky a technicky dobře. Nemám od sebe žádné očekávání. Chci do toho dát všechno a doufám, že z toho bude nějaký pěkný čas.