‚V naší společnosti mají ženy více starostí.‘ Bývalá basketbalistka Burgrová chce ve sportu rovnoprávnost

Jako basketbalistka toho Ilona Burgrová dokázala opravdu hodně, však má doma třeba stříbrnou medaili z mistrovství světa. A po konci kariéry má před sebou další výzvy. Pustila se do boje za čistý sport a rovnoprávnost, protože podle ní mají ženy sportovkyně výrazně těžší život než muži. Změnit to bude chtít jako nová předsedkyně Komise rovných příležitostí Českého olympijského výboru. Praha 13:56 25. března 2021

Bývalá basketbalistka Ilona Burgrová je přesvědčená o tom, že se ve sportovním prostředí výrazně lépe dýchá mužům – jako nová předsedkyně Komise pro rovné příležitosti Českého olympijského výboru to nastínila v rozhovoru pro Radiožurnál.

V posledních několika letech nejen v reprezentačním dresu mimořádně úspěšně házela míčem na koš a na všech možných palubovkách bojovala za svůj tým.

Teď bude Ilona Burgrová v civilnějším úboru převážně z kanceláře různými projekty bojovat třeba za práva žen ve sportovním prostředí.

„My bychom se velmi rádi zaměřili na témata, jako jsou ženy ve sportu obecně, ve vedoucích pozicích, nějaký podpůrný program proto, aby se ženy neobávaly a umožnil se jim vstup na rozhodovací místa,“ popisuje bývalá vynikající basketbalistka.

Česko je pozadu

Ano, i Iloně Burgrové se zamlouvá ten zahraniční trend posledních let, vždyť řada sportovních svazů a asociací dbá na jakousi emancipaci ve svých řadách, třeba Evropský olympijský výbor chce obsadit řídící pozice minimálně z 30% ženským pohlavím.

Česko je prý v tomhle ohledu pozadu, a podle basketbalové vicemistryně světa se to týká i aktivního sportování.

„Jestliže máme populaci rozdělenou 50 na 50 a sportům se věnují více muži a ne ženy, a podíváme se, že ve starším věku se ten poměr mění, tak je to proto, že v naší společnosti mají ženy na svých bedrech mnohem více starostí, myslí si Burgrová.

Možná by s tím nesouhlasil úplně každý, každopádně nová předsedkyně Komise pro rovné příležitosti i teď v roce 2021 vnímá sport jako prostředí, ve kterém se lépe dýchá mužům.

„Pro některé dívky je pořád sport něco, kde se potí a není to to správné, nebo naopak chtějí dělat sport jen kvůli tomu, že si chtějí hlídat váhu. Pak to zase končí tam, že máme problém s příjmem potravy a s přetrénovaností,“ říká Ilona Burgrová, kterou dodnes trápí i fakt, že třeba na zápasy jejího basketbalového týmu často chodilo výrazně méně fanoušků než na utkání mužů.

Z pozice předsedkyně rovných příležitostí chce ale podpořit i sportování menšin a upozornit na problematiku sexuálního obtěžování.