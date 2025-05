Indiana vyhrála první semifinále NBA na palubovce New Yorku. Rozhodující koš padl s klaksonem

Basketbalisté Indiany zvítězili v úvodním duelu semifinálové série play-off NBA na palubovce New Yorku 138:135 po prodloužení. New York byl přitom blízko vítězství, když šest minut před koncem vedl o 17 bodů, ale Pacers se dotáhli a v poslední sekundě normální hrací doby srovnal mimořádně šťastnou střelou Tyrese Haliburton. Míč nejprve vyskočil vysoko nad obroučku, kterou však následně propadl. Druhý zápas série se hraje opět na palubovce Knicks. New York 9:08 22. května 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Míč nejprve vyskočil vysoko nad obroučku, kterou však následně propadl. Druhý zápas série se hraje opět na palubovce Knicks | Zdroj: Reuters

Indiana bojující o své první finále NBA od roku 2000 sváděla většinu utkání vyrovnané duel. V poslední čtvrtině však New York čekající na finále ještě o rok déle zabral a šňůrou 19:3 získal vedení o 17 bodů, konkrétně 111:94. Hlavními strůjci byli Carl-Anthony Towns a OG Anunoby.

Jenže Indiana se nehodlala vzdát. V posledních pěti minutách dala sedm trojek, z toho pět dal Aaron Nesmith. Pacers však stále prohrávali, ale měli poslední útok. Haliburton vystřelil divokou střelu z polootočky těsně před trojkovou čárou.

Míč se od obroučky odrazil vysoko nad koš a zdálo se, že Knicks mohou slavit. Jenže balon spadl zpět do obroučky a naopak odstartoval velkou radost Pacers.

„Je to neuvěřitelný pocit. Nejlepší na světě. Miluji, když se dostanete do stavu, kdy máte pocit, že obroučka je velká jak oceán a najednou vám tam spadne úplně všechno, na co sáhnete,“ prohlásil Nesmith.

Haliburton si dokonce myslel, že jeho střela byla za tři body a že Indiana vyhrála už v normální hrací době. Udělal tak gesto škrcení, které v roce 1994 po obratu v New Yorku ukázala legenda Pacers Reggie Miller.

„Myslel jsem že je rozhodnuto. Nebylo. Ale v prodloužení jsme to dokonali,“ uvedl Haliburton.

Selhání v koncovce se Knicks snažili napravit v prodloužení a znovu vedli, jenže na druhé straně se tentokráte hrdinou stal Andrew Nembhard, který dal v přidané pětiminutovce sedm bodů a získal Indianě půl minuty před koncem vedení.

TYRESE HALIBURTON COMES UP CLUTCH, INDY TAKES GAME 1 😤



🔥 31 points

🔥 11 assists

🔥 4 triples

🔥 clutch shot to send the game to overtime



Game 2: Friday at 8:00pm/et on TNT 🍿 pic.twitter.com/Hink9hyum2 — NBA (@NBA) May 22, 2025

Dvěma smečemi mu pomohl i Obi Toppin. New York ještě měl v posledním útoku dvě trojky na to, aby srovnal skóre, ale největší hvězdy týmu Jalen Brunson a Towns se netrefily.

„Když v play-off vyhrajete, je to ten nejlepší pocit. Když prohrajete, tak naopak nejhorší. Nejlepší, jak se s tím vyrovnat, je zůstat pohromadě a udržet hlavu nahoře,“ řekla Brunson, který dal 43 bodů. Towns měl 35 bodů a 12 doskoků. Na druhé straně Haliburton si připsal v zápase 31 bodů a 11 asistencí, Nesmith 30 bodů.

„Bude to dlouhá série. Nesmíme být příliš nadšený z toho, co jsme dnes dokázali. Musíme si rychle vyčistit hlavy a připravit se na druhý zápas. Bude to válka,“ tuší trenér vítězné Indiany Rick Carlisle.

Finále Východní konference play-off NBA - 1. zápas: New York - Indiana 135:138 po prodl.