Hradec Králové bude v příštích třech letech hostit jako první české město triatlonový závod Ironman

Vendula Divoká, kterou sportovní fanoušci znají pod rodným jménem Frintová, byla v nedávných letech jednou z nejlepších českých triatlonistek. Vyhrála čtyři závody světového poháru a nechyběla na čtyřech olympiádách. V minulém roce ukončila kariéru, stala se maminkou a v Hradci Králové si otevřela obchod s belgickými pralinkami. Hradec Králové 11:41 7. října 2023

Vendula Divoká s nadšením přivítala informaci, že Hradec Králové bude v příštích třech letech hostit slavný Ironman.

Myslím si, že je to skvělé nejen pro Hradec, ale pro celou Českou republiku. Tedy v Hradci Králové jsou pro to ideální podmínky. Bude to super závod, který přiláká i spoustu zahraničních závodníků.

Vyhrála jste čtyři závody světového poháru v triatlonu, čtyřikrát jste byla na olympijských hrách. Jak jste na tom byla s Ironmanem?

Já se přiznám, že ty delší tratě mne nikdy moc nelákaly. Protože je to asi čtyřhodinový závod, kdežto ty olympijské distance jsou maximálně okolo dvou hodin. A já jsem měla vždy ráda především kontakt se soupeřkami. Tedy kontaktní závody. Všechny disciplíny se absolvují v balíku, rozestupy mezi závodnicemi jsou menší.

Ale bylo to možná náročnější i z pohledu ostřejších loktů, je to tak? Možná jste na to kolikrát i doplatila.

Určitě. Ale ono je to i o tom, že ostré lokty jsou nejvíce zapotřebí v první, plavecké disciplíně. A ta bohužel, ani při Ironmanu neodpadá.

Bude to v Hradci Králové poloviční distance dlouhého Ironmana. Je to ideální pro Hradec a Českou republiku?

Podle mne je poloviční distance mnohem lepší, protože přiláká mnohem víc lidí. Může tento závod absolvovat i spousta závodníků, kteří se věnují kratším, tedy olympijským nebo i sprintovým distancím. Tam už ten přechod k půlce Ironmana není až tak patrný.

Když jste se dozvěděla o tomto závodě, neříkala jste si, že by vás to mohlo zvednout od pralinek k většímu tréninku a znovu jít do toho?

Je pravda, že mne láká ona lokalita Hradce Králové, takže, když jsem o tom dozvěděla, tak to bylo příjemné. Ale v současné době je práce hodně a času málo. Nedovedu si představit, že bych se mohla plně soustředit a připravovat na takový těžký závod.

Co říkáte na nápad, že se plavecká část odehraje v Labi? V Hradci nemá řeka velký proud, je to téměř stojatý tok, ale určitě z pohledu fanouška, který bude moci sledovat závod z nábřeží v centru města, je to perfektní.

Ano. Tohle se koná třeba i v některých jiných větších městech. Je to skvělé, když se fanoušci cítí být součástí závodu. Protože si v plavecké části mohou doslova téměř na závodníky sáhnout. Takže je to velmi vtáhne do toho děje.

Vrátíte se vy, třeba za rok, jako hobík, na hradecký závod Ironmana?

Přiznám se, že je to ještě velmi daleko. Samozřejmě mne to moc láká, protože je to Hradec. Kdyby byl Ironman kdekoliv jinde v České republice, tak by mne to nechávalo zcela chladnou. Ale v tuto chvíli nedokáži říct, jestli se to povede.