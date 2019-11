Slavný ragbista přilil olej do australských požárů. Je to ochutnávka Božího soudu, prohlásil Folau

Austrálii v posledních týdnech sužují ničivé požáry, které si vyžádaly už šest lidských životů. Napjatou situaci v zemi navíc rozdmýchal ragbyový hráč Israel Folau, který byl v květnu letošního roku vyřazen z reprezentace za své kontroverzní výroky vůči homosexuálům. Třicetiletý hráč prohlásil, že požáry jsou Boží odplatou za to, že Austrálie povolila adopce a sňatky občanům stejného pohlaví. Sydney 21:07 19. listopadu 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Israel Folau | Zdroj: Reuters

Folau si klidně mohl zahrát na nedávném světovém šampionátu v Japonsku, kde se australští „Wallabies“ probojovali až do čtvrtfinále. Jenže díky své prostořekosti směrem k menšinám, byl z národního týmu vyřazen a spoluhráčům tak mohl fandit pouze u televize.

Folau, který je pravověrným křesťanem, v květnu na instagramu napsal, že „peklo čeká na všechny opilce, homosexuály, cizoložníky, lháře, smilníky, zloděje, ateisty a idolátory.“ Nebylo to ale zdaleka poprvé, co podobné poslal do světa podobný vzkaz, ale tentokrát už mu to neprošlo.

Momentálně jeden z nejlepších hráčů ragby na světě o sobě dal ale znovu vědět o uplynulém víkendu. V místním kostele v Sydney během bohoslužby prohlásil, že australské rozhodnutí schválit potraty a manželství stejného pohlaví, byly v rozporu s „Božím slovem“ a národ tak musel „učinit pokání“.

Jak informovala světová média, narážel tím na ničivé požáry, které si vyžádaly už šest lidských životů. "Podívejte se, jak rychle to sucho a požáry přišly v tak krátkém časovém horizontu. Myslíte, že je to náhoda, nebo ne?"

Na jeho vyjádření zareagoval i australský předseda vlády Scott Morrison, který Folauova slova označil za krajně necitlivá.

„Je svobodným občanem a tak si může říkat, co chce. Neznamená to však, že nemůže brát ohled na utrpení, které to způsobilo lidem, jejichž domy shořely,“ prohlásil Morrison.

Vedení australského ragby na vyřazení Folaua z týmu trvá, protože podle nich porušil kodex etického chování hráčů. Není mu nic platné, že dříve patřil mezi nejlépe placené profesionální sportovce v Austrálii.

Projev Israela Folaua během bohoslužby v kostele v australském Sydney: