Hlavní vinu nese vláda a premiér, říká o protestech na Vueltě sportovní ředitel Israel-Premier Tech Andrle
Letošní ročník Vuelty se potýkal s protesty propalestinských aktivistů, kteří se primárně zaměřili na jezdce stáje Israel-Premier Tech. V týmu kromě českého cyklisty Jana Hirta působí jako sportovní ředitel jeho krajan René Andrle. Ten v rozhovoru pro iROZHLAS.cz uvedl, že pokud nebudou viníci při narušování závodu exemplárně potrestáni, mohou se podobné situace opakovat i v jiných sportech.
Jak byste zhodnotil výsledky vašeho týmu na letošním ročníku Vuelty a jak moc podle vás ovlivnily protesty propalestinských demonstrantů atmosféru v týmu?
Pro náš tým to byl asi jeden z nejúspěšnějších závodů. Sice se nepodařilo vyhrát etapu, ale byli jsme několikrát blízko s Ethanem Vernonem a také Matthew Riccitello jel skvěle, skončil celkově na pátém místě a byl nejlepším mladým závodníkem.
Co se týče protestů, tak jsme věděli, že nějaké protesty budou, ale nikdo nečekal, že to bude tak šílené. Už minulý rok tam byli protestující s palestinskými vlajkami a v cíli vyjadřovali svůj názor. Letos to bylo i na Tour de France, že se našli nějací blázni, co začali skákat do silnice a odnesli to zraněním.
Lidi na sebe chtějí upozornit, blokovat silnici, snažit se zastavit závod, je to forma protestu, byť nebezpečná, ale to, co se dělo poslední den, že to kompletně demolují, napadají závodníky, to je za hranou. Trochu se bojím, aby to nedopadlo podobně jako se střílením ve školách, protože s tím jeden šílenec začal a teď se to další snaží napodobit. Bojím se, aby se kompletně nezměnila cyklistika a sport, aby lidi kvůli jakékoliv zámince šli demonstrovat a budou skákat po závodních a po sportovcích.
Myslíte, že by se podobné protesty mohly příští rok opakovat třeba na Giru nebo na Tour de France?
Ve Španělsku za to hlavní vinu nese vláda a premiér, který svými vyjádřeními nalil olej do ohně. Myslím, že to celé vyvolal a lidé ho šli podpořit názorem, vyjádřit politický postoj vůči Izraeli a dopadlo to, jak to dopadlo. Doufám, že to v jiných zemích bude jiné. Je to sport a míchat to s politikou je nesmyslné.
Prohlášení španělského premiéra Pedra Sanchéze:
"Samozřejmě vždy odmítáme násilí. Chováme hluboký obdiv a velký respekt k našim sportovcům a cyklistům závodu Vuelta. Chceme ale také vyjádřit obrovský respekt vůči španělské občanské společnosti, která se mobilizuje proti nespravedlnosti a poklidně hájí své přesvědčení.“
Mají závodníci větší strach, že jim v už tak nebezpečných situacích na kole, může ještě navíc někdo vběhnout pod kolo?
Ptal jsem se závodníků, jak to vypadalo, a nejhorší na tom je, že nejde rozeznat, kdo je kdo. Závodníci přijedou ohromnou rychlostí a protestující to udělali nebezpečné všem. To, že se snažili zastavit náš tým během časovky, to jsme viděli, to byli čtyři lidi. To, co se ale dělo poslední dne, tak chtěli za každou cenu zastavit závod. Viděl jsem videa, jak se lidé radovali, že Palestina vyhrála Vueltu, to mi přijde naprosto šílené.
Jak tomu předcházet do budoucna? Je to velké nebezpečí pro cyklistiku jako takovou?
Je to věcí postihu. Když postihy budou velké, exemplární tresty, tak si to hodně lidí rozmyslí. Jak bylo ale vidět, tak ve Španělsku se nedělo nic, nechali to být. Myslím, že to bylo dost na popud premiéra. To nebyli jen extremisté, viděl jsem staré lidi, starší paní s pánem, jak tam šíleli, že to bylo populární. Teď to bylo kvůli Izraeli, ale příští rok to bude kvůli čemu? Kvůli LGBTQ, Ukrajině, Rusku, Číně nebo žábám v nějakém údolí? Je to za hranicí všeho.
Je to davová psychóza, přijde mi, že někteří lidé ani nevěděli, o co jde, podporovali svobodnou Palestinu a mávali vlajkami. Do budoucna si ti lidé najdou jinou věci a budou demonstrovat za cokoliv jiného. Já osobně jsem byl ve Rwandě, kde byla jedna z nejhorších genocid na světě a dnes je tam úplně jiná morálka. Je tam vidět, jak se s tím ti lidé tam vypořádali. Bohužel tady to bylo za hranou.
Ať si klidně protestují, ale k čemu je zastavit závod? Když je nikdo nepotrestá, že skáčou do cesty cyklistům, tak je to těžké. Kdyby ho někdo v plné rychlosti trefil na kole, tak spadne a umře nebo zemře ten cyklista. Když nebudou větší postihy, tak se to bude dít dál.
Jak se daří Chrisi Froomovi, který před pár dny informoval o vážném zranění a operaci po pádu, který utrpěl při tréninku?
Byl to fakt těžký pád, mělo to takové následky, že vůbec nevím, jak se z toho dostane. Chris se netají tím, že by ještě rád jezdil, ale nevím.
Během Vuelty jste odstranili z dresů název Israel. Uvažujete o tom, že byste název týmu změnili natrvalo?
Osobně si nemyslím, že to něco změnilo, byla to kosmetická věc. Náš tým se ale rozhodl a nějak to udělal a ve výsledcích jsme byli dál vedení pod celým názvem. Co se stane na další rok se teď řeší, jestli změnit název a vystupovat pod jiným jménem. Do téhle nálady a situace, co na Vueltě nastala, nikdo nebude chtít chodit znovu. Něco změnit musíme, protože kromě toho, že by odcházeli lidé, tak by nikdo nový nepřišel, protože by mohl mít strach.