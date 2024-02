Itálie byla skvělá, ale bohužel to nešlo výsledkově, říká basketbalista Kyzlink po přesunu do Wloclawku

Třicetiletý basketbalista Tomáš Kyzlink patří už delší dobu mezi opory národního týmu. V Řecku zase nastoupil v základní sestavě a při porážce o osm bodů na úvod evropské kvalifikace byl třetím nejlepším střelcem Ocampova výběru. Na klubové úrovni působí v této sezoně už ve druhém týmu - to se mu stalo potřetí v kariéře. V tomto ročníku vyměnil italské Brindisi za polský Anwil Wloclawek. Pireus 16:24 24. února 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tomáš Kyzlink | Zdroj: Profimedia

Jak jste spokojený v polském Wloclawku?

Život je plný kontrastů. Na jihu Itálie se samozřejmě žije trochu lépe, než ve středu Polska. Po profesní stránce jsem spokojený, protože jsem se připojil k týmu, který v lize dominuje a má cíl vyhrát celou soutěž.

Poslechněte si českého basketbalistu Tomáše Kyzlinka o putování mezi evropskými kluby

Zažíváte docela turbulentní období. Jaké to je cestovat napříč Evropou?

Nejtěžší pro mě je cestování s rodinou. Vždy si sbalit kufry a přesunout se do jiné země není úplně jednoduché. Na vše se dá zvyknout a moje žena je vůči tomu hodně tolerantní. Zas takový problém to nebyl.

Jak to zvládají děti?

Zatím jsou ještě malé, ale až začnou chodit do školy, tak bychom nechtěli fungovat v kočovném způsobu života. Nechceme je vytrhávat z kolektivu, na který si zvyknou. Teď to ale ještě pár let jde, takže jsme rádi, že můžeme být tak flexibilní.

Proč jste z Itálie odešel?

V Itálii nebylo špatně nic, ale bohužel se výsledkově nenaplnila očekávání. S tím souvisely změny v kádru a podpis smluv s dalšími Američany. V Itálii je limit šesti zahraničních hráčů v týmu, dostal jsem se na sedmou pozici a nemělo smysl v tom týmu setrvávat.

Jak tedy působení v Brindisi hodnotíte?

Skvěle. Itálie je pro život úžasná oblast. Dva měsíce, kdy jsem hrál, tak jsem měl na hřišti velkou zodpovědnost a dostával jsem dost prostoru ve hře. Po dost dlouhý časový úsek jsem si vyzkoušel roli rozehrávače. Jediným negativem byly neuspokojivé výsledky.

Odcházelo se vám s těžkým srdcem?

Místo jsem nechtěl opouštět, ale naskytla se nová příležitost.

Jak během sezony probíhalo shánění nového zaměstnavatele?

Paradoxně to bylo jednoduché. Na přelomu ledna a února se na trhu otevírá spoustu zajímavých příležitostí, protože některé týmy nejsou spokojené s výkony jednotlivých hráčů nebo se někdo zraní. Už z minulých let vím, že leden nebo únor je na přestup adekvátní.

Po internetu nedávno kolovala vaše velká smeč z polského poháru. Stálo to podle vás za pozornost?

Bylo pro mě velké překvapení, že se do toho koše otevřela taková dálnice. V Itálii se to běžně nestávalo, ale v Polsku to vyšlo náramně. Je to zpestření pro fanoušky.