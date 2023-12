Lépe jsem si to ani neuměl představit, těšila herce Trojana premiéra v dresu Opavy. Kouč ho chválil

Herec Ivan Trojan si zahrál v basketbalové lize. V dresu Opavy proti Písku strávil na palubovce v sobotu celkem minutu a 37 sekund.

Ve třech krátkých úsecích se dokonce třikrát postavil na čáru trestných hodů a čtyři ze šesti proměnil.

„Myslím, že jsem hrací dobu docela zvládl. Splnilo to asi to, co to mělo splnit a já jsem nadšený a svým způsobem dojatý. Lépe jsem si to asi neuměl představit, že to dopadne,“ těšilo Ivana Trojana. To soupeř byl trochu na rozpacích, ale nakonec herce bránil naplno a tvrdě. Tak jako rozehrávač Písku Vojtěch Sýkora.

„Bylo to trochu netypické, protože Ivan Trojan je nejen velká persona české kinematografie, ale zároveň je basketbalově trochu služebně starší. Není tak zpevněný, má pohyby, které by před 20 lety neměl. Člověk moc nevěděl, jak moc ho bránit a co si může dovolit. Šli jsme do toho ale naplno, protože jsme si to sem nejeli jen zkusit a zahrát si proti Ivanu Trojanovi, ale přijet sem zkusit vyhrát.“

To se ale Písku nepovedlo. Vyprodaná hala si výjimečný zápas užívala a trenér Opavy Petr Czudek a Trojanův velký kamarád svého svěřence, který za půl roku oslaví šedesátku, chválil.

„Myslím, že skvěle. V duchu jsem si přál, ať hraje víc. Písek ale hrál dnes fantasticky a držel nás dnes pod krkem a jsem za to i rád, protože Ivan o to víc ocení tu minutu a půl, protože viděl, že ho nikdo nešetřil. I ty trestné hody ustál před fanoušky,“ řekl Czudek.

A závěrečné poděkování patřilo Ivanu Trojanovi. „Děkuji managementu, že do toho bláznivého nápadu, který jsem měl s Petrem Czudkem, šli. Je to neuvěřitelné, že se to stalo. Děkuju klukům, že mi to umožnili. Znovu jsem se vrátil do svých dorosteneckých let, bylo mi to hrozně příjemné. Vůbec se mi vlastně nechce zpátky do toho uměleckého života,“ popsal své pocity uznávaný český herec.