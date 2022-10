Strach z velké rampy i výšek ráda překonávám, říká mistryně Evropy ve freestyle BMX Iveta Miculyčová

Devět olympijských sportů mohli sportovní fanoušci okusit uprostřed léta v rámci multisportovního mistrovství Evropy v Mnichově. První českou medaili, a hned zlatou, na něm vybojovala teprve šestnáctiletá cyklistka Iveta Miculyčová ve freestyle BMX v disciplíně Park. Letošní mistryně Evropy byla hostem Českého rozhlasu Hradec Králové. Rozhovor Hradec Králové 14:04 16. října 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Iveta Miculyčová | Zdroj: Profimedia

Moc gratulujeme k úspěchu. Užila jste si závod?

Bylo to moc fajn, byla tam super atmosféra, fajn lidé, příjemně to bylo udělané. Opravdu to bylo dobré.

Co pro vás znamená, být mistryní Evropy?

Je to můj největší úspěch, protože to už je prostě titul. A už začínám být profesionální sportovec a dostávám se do toho sportu stále víc. Dokonce jsem v Mnichově porazila olympijskou vítězku v tomto sportu.

Jaké byly první pocity, když jste se dozvěděla, že jste mistryní Evropy a porazila jste olympijskou vítězku?

Vůbec jsem tomu nechtěla věřit. Stála jsem a koukala na lidi okolo sebe, všichni měli ohromnou radost, a já vůbec nevěděla, co se děje. Došlo mi to až večer na pokoji, kde jsme oslavovali, měli jsme radost. Ale v první chvíli jsem tomu ani nechtěla věřit. Vůbec jsem to nečekala.

Přibližte nám svůj sport. Jezdíte na kole, ale řekl bych, že docela nebezpečně a adrenalinově.

Pod názvem freestyle BMX si můžeme představit jízdu se speciálním typem kola na rampách nebo ve skateparcích. Na kole se dělají různé přemety jako salta a další triky, třeba protočení řidítek nebo rámu. Stručně řečeno něco, co dělají sportovci na skateboardu, jezdí na rampách, tak my jezdíme na kole.

Co se v BMX freestylu hodnotí při závodech?

Hodnotí se tam flow, jaký mám pohyb na tom kole, jestli zahraňuji, potom v jaké jsem výšce, dále obtížnost triků, jestli onen trik dělá ještě někdo další a všechno možné další. Je tam hodně široké rozpětí toho, co se dá hodnotit.

Je to tedy adrenalinový sport, co je pro vás nejtěžší pro tréninku a potom na závodech?

Překonávat ten strach. Protože to jsou velké rampy, ohromná výška, je to i náročné na sílu, takže je zapotřebí stále na sobě pracovat a chodit do posilovny.

Míváte strach, než se pustíte dolů z rampy?

Už ne tolik jako na začátku. Hlavně jsem si zvykla na závody a na to okolí, že tam nejsem sama. Ze začátku to byla velká tréma vůči okolí, co když spadnu a něco se mi nepovede. Teď už je to lepší.

Jak jste se naučila překonávat strach?

Myslím si, že to je především dáno praxí, když člověk často jezdí a na vše si zvyká. Když něco děláte delší dobu, tak získáváte zkušenosti a potom si na všechno zvyknete.

Na kole mezi rampami létáte vzduchem, točíte se kolem své osy, děláte přemety. Takže jsou tam určitě i nějaké pády.

Padám často, když si nedám pozor na trik nebo mi zrovna něco nevyjde. Pády jsou v tomto sportu dost časté.

A zranění se vám zatím vyhýbalo?

Měla jsem výrony kotníků nebo operaci kolena kvůli roztříštěné čéšce. A jinak vyražený dech, modřiny, koňáry, pořád něco takového.

Co na to říkají rodiče? Nemají o vás strach?

Strach mají, ale myslím si, že už si mamka s taťkou zvykli. Už vědí, že se prostě nedá nic dělat.

V 16 letech jste mistryní Evropy, co děláte za školu?

Požární ochranu na Střední průmyslové škole chemické v Pardubicích. Takže ze mne bude jednou hasička. Chtěla bych, ale nevím, jestli bych se dostala k profesionálním hasičům. Tak možná nějaký dispečink nebo revizor do firem.

Jak jste se dostala ke sportu? Na kole nejezdíte dlouho.

Nejezdím, jsou to jen tři roky. Ke kolu nebo tomuto sportu jsem se dostala na otevírání místního skateparku u nás v Kostelci nad Orlicí v roce 2018 na podzim. Když jsem viděla, jak tam kluci jezdí, tak jsem si říkala, že to musím zkusit taky. Byla tam úžasná volnost, freestyle, vypadalo to dobře i pro oči, prostě zajímavý sport. Každý druhý tohle nedělá.

Tak jste to zkusila a už vám to zůstalo.

Přesně tak. Už bych asi nezkoušela další sporty. Určitě ne na profesionální úrovni. Ale odmalička jsem dělala fotbal. Hrála jsem dokonce za českou reprezentaci žen i za Hradec Králové, za Kosteleckou Lhotu, Kostelec nad Orlicí, prošla jsem spoustou týmů.

Proč jste se rozhodla odejít od fotbalu, když vám to tak hezky šlo?

Protože jsem zjistila, že samostatná hra mi sedí víc než týmová. Nejsem týmový hráč, jsem spíš sólistka.

Jak se vymýšlejí nejrůznější triky, které na kole děláte a předvádíte? Kdo to vymýšlí?

Koukám na videa na YouTube kanále, sleduji, jak jezdí kluci, jak se posouvají, jaké nové triky vznikají nebo jak se triky spojují. Takže když umím nějaké dva triky, spojím je do jednoho a vznikne tak další, nový trik.

Co je takovou vaším specialitou, kterou nikdo jiný neumí nebo aspoň minimálně u nás v České republice?

Cannonball, což je puštění celého kola, vysadím si ho zpod sebe a chytnu ho za sedlo, vrátím si to zpátky a chytnu normálně řidítka a dám nohy na kliky. Tohle ani ve světě nikdo z holek nedělá. A celé se to odehrává ve vzduchu.

Letos v květnu jsem tento trik předváděla ve francouzském Montpellieru, ale tam mi nevyšel, tak jsem se trochu rozbila. Ale jinak i na mistrovství České republiky jsem to předváděla.

A jistě ho budete chtít také předvést na olympiádě v Paříži v roce 2024?

To určitě. Tam bych chtěla ještě přidat nějaké větší triky, nejen Cannonball. Věřím, že když na sobě zapracuji a budu se sportu věnovat na 100 procent, ještě víc než dosud, tak by to možná jednou mohlo vyjít. Teď se musím na olympiádu kvalifikovat. Musím nasbírat body z menších závodů typu C1 a díky tomu se potom můžu nominovat.