Čeští jachtaři možná poprvé přijdou o olympiádu, kvalifikaci jim ztěžuje i menší počet míst pro muže

Viktor Teplý se právě vrátil z Japonska, kde mu na mistrovství světa kvůli chybě ve druhé rozjížďce unikla kvalifikace na olympijské hry do Tokia v třídě Laser. Podobně jako jeho bratru Ondřejovi na květnovém evropském šampionátu ve třídě Finn. Teď už mají obě největší české naděje jen teoretickou šanci se do Tokia kvalifikovat.

„Udělali stejný počet pro kluky i pro holky, takže klukům vzali hrozně míst,“ vysvětluje jejich otec a trenér Roman Teplý.

A navíc - kvůli nutnosti mít na olympijských hrách zastoupení ze všech kontinentů má kvalifikační místo vyhrazené třeba i Afrika, kde jde o téměř exotický sport. Tím pádem se evropští jachtaři dostali do složité situace.

„Nejsou kvalifikovaní Italové, Španělé a takové země. A to samé ve Finnu, dokonce olympijský medailista z Londýna Francouz Jonathan Lobert není kvalifikovaný,“ říká Teplý.

Zatím Česko nemá ani jedno olympijské místo, a to ani mezi windsurfaři. Karel Lavický závodil na hrách v Londýně i brazilském Riu, teď musí o svou pozici bojovat v nabité konkurenci.

„Hratelné to je vždycky. Já jsem byl loni loni sedmnáctá země. Deset zemí se kvalifikovalo. Teď se bude kvalifikovat dalších osm, takže kdybych teoreticky zopakoval výsledek z loňského roku, tak by to mělo vyjít,“ vypočítává Lavický za skučení tolik potřebného větru pro sport, ve kterém Češi nejsou nejlepší, ale většinou se pohybovali právě na hraně těch kvalifikačních míst, která muži pro Tokio ztratili. Paradoxně by tak mohly mít větší šanci ženy, které ale za úspěchy zmíněné Lenky Šmídové zatím výrazně zaostávají.