Za šest dní přes 2400 kilometrů. Australský cyklista na počest bývalých závodníků projel trať Tour de France

Už v sobotu začne ve Francii nejslavnější cyklistický závod světa Tour de France. Cyklisté odstartují ze severofrancouzského města Lille a čeká je přes 3300 km. Heroický výkon už má za sebou australský cyklista Jack Thompson, který v uplynulých dnech projel trasu první Tour de France z r. 1903, aby vzdal hold tehdejším neprofesionálním závodníkům. Lille 13:57 4. července 2025

„První Tour de France byl první ultra cyklistický závod na světe. Myslím, že se tehdejším závodníkům dosud nedostalo dostatečného uznání. V roce 1903 odstartovalo 60 džentlmenů, závod dokončilo jen 21 z nich. Velmi si vážím toho, co tehdy dokázali,“ říká Australan Jack Thompson.

Ten vyrazil na cestu 23. června. Startoval ze stejné kavárny na okraji Paříže jako před více 120 lety první závodníci Tour de France.

„Když začínalo Tour de France, tak si všichni říkali, že nikdo ze závodníků nedojede až do konce. Všem to připadalo nereálné. Jen si to představte 2400 kilometrů!“ vzpomínal na první Tour novinář Emile Sourdille.

První závodníci nebyli žádní profesionálové, ale většinou řemeslníci, truhláři, kováři nebo řezníci. Jeli na 16 kilových kolech s dřevěnými ráfky, bez brzd. S takovým vybavením přitom jeli šest etap, některé z nich byly dlouhé i přes 400km.

„Přespávali často na polích. Jídlo sháněli, kde se dalo. Často jsem si to na cestě připomínal. Já jsem mohl zastavit na čerpací stanici, zatímco tehdejší závodníci jeli na bagetě a na vínu,“ popisuje Thompson.

Zatímco Jack Thompson jezdil na upravených silnících jeho předchůdci se potýkali s náročným terénem- vzpomínal na nahrávce francouzského rozhlasu duchovní otec slavného cyklistického závodu novinář Géo Lefèvre.

„Silnice hlavně na jihu Francie byly tehdy pokryté buď 20 cm prachu, nebo 15 cm bahna. Záleželo na počasí. To bylo hrozné. Myslím, že tehdejší závodníci, kteří i v takových podmínkách jeli průměrnou rychlostí kolem 30km za hodinu, byli často odolnější než dnešní cyklisté,“ vyprávěl Lefèvre.

Na rozdíl od současných cyklistů měli závodníci na první Tour de France mezi jednotlivými etapami jeden až tři dny volno. Na druhou stranu na cestu vyráželi podstatně dřív už v nočních nebo v časných ranních hodinách – podobný harmonogram měl i australský cyklista Jack Thompson.

„Vstával jsem obvykle kolem třetí hodiny ranní. Hodinu mi trvalo, než jsem se nasnídal, protáhl se a všechno si promyslel. Ve čtyři už jsem byl v sedle a jel jsem až do osmi nebo devíti hodin do večera. Průměrně jsem na kole jel 16 hodin denně,“ popisuje svoji neobvyklou cestu v sedle.

400 kilometrů denně

Jack tímto způsobem ujel za šest dnů přes 2400 kilometrů a projel městy jako Lyon, Marseille, Toulouse, Bordeaux, Nantes a pak se vrátil do Paříže.

Aby jeho cesta co nejdřív připomínala vybavení jeho předchůdců, tak jel na kole pouze se dvěma rychlostními stupni. Největší překážkou pro něj bylo počasí.

„Nejhorší bylo horko, jeden den jsem na měl cestě i 46 stupňů. Nesnášel jsem dlouhé úseky, kde nebyl žádný stín, a kde jezdila auta. Bylo velmi náročné na těchto cestách doplnit vodu.“

Jack Thompson se na takovou cestu nevydal bez přípravy. Podobných projektů má za sebou víc. Před čtyřmi lety dal pelotonu na Tour de France desetidenní náskok a přesto dorazil do cíle na pařížském bulváru Champs-Élysées s třídenním předstihem.