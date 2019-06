Nejstarší žijící mistr světa formule 1. Brit Jackie Stewart slaví osmdesáté narozeniny

„Létající Skot“, takovou přezdívku si „vyzávodil“ sir Jackie Stewart, bývalý britský jezdec formule 1, trojnásobný mistr světa. Má lví podíl na bezpečnosti závodů, podle BBC jako první používal při závodech bezpečnostní pásy. Se závoděním skončil v roce 1973. A v úterý je mu 80. Londýn 19:29 11. června 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít „Létající Skot“, takovou přezdívku si „vyzávodil“ sir Jackie Stewart, bývalý britský jezdec formule 1, trojnásobný mistr světa | Foto: Benoit Tessier | Zdroj: Reuters

„Pro mě je hlavní dožít se stáří. Když nepočítám s nehodou, když nemám tu nejlepší helmu, nejlepší kombinézu, nejlepší pásy, tak se chovám nezodpovědně, jako pitomec,“ agitoval Jackie Stewart začátkem 70. let za bezpečnost jezdců i okruhů.

Nejstaršímu žijícímu mistra světa formule 1 britskému závodníkovi Jackie Stewartovi je osmdesát let.

Narazil ale na odpor. „Lidi si prostě mysleli, že Jackie Stewart je padavka,“ citoval britského komentátora Murrayho Walkera Radiožurnál.

Stewartovi se přesto podařilo prosadit bezpečnostní pásy a rámy ve vozech, kombinézy z ohnivzdorného materiálu a další bezpečnostní prvky, třeba svodidla po celé trase okruhu. „Když si vezmete, jak to vypadalo dřív, když Jackie začal závodit, tak to je ohromné zlepšení. Jackie, když si něco vezme do hlavy, tak je k nezastavení. Myslím, že všechny ukecal,“ shrnul bývalý jihoafrický závodník Jody Scheckter.

V letech 1965-73 se Stewart zúčastnil 99 závodů F1 a 27 jich vyhrál. Stal se trojnásobným mistrem světa. Skončil po nehodě svého kamaráda a týmového kolegy ze stáje Tyrrell Francoise Ceverta v americkém Watkins Glen v říjnu 1973.

„Všude byly trosky vozu a Francois byl pořád v kusu to auta. Všechny v týmu to zasáhlo. Pak jsem řekl, že už nebudu závodit. Nikdy jsem toho rozhodnutí nelitoval,“ reagoval Jackie Stewart.

Závod s demencí

Svět F1 ale neopustil, podnikal, komentoval závody, pár let měl vlastní stáj. „Jsem těžký dyslektik. Abecedu neodříkám ani za milion. Nemám iPhone ani iPod, nemůžu mailovat, protože na klávesnici nevyťukám ani vlastní jméno,“ přiznal tehdy šestasedmdesátiletý Stewart při setkání se studenty Oxfordské univerzity.

Právě dyslexie, kterou za jeho dětství na skotském venkově nikdo neznal, ho motivovala. Ve škole trpěl, posmívali se mu děti i učitelé: „Člověk pak začne chtít v něčem vyniknout.“

Jackie, vnuk hajného, se začal věnovat skeetu, střelbě na hliněné holuby, a dotáhl to až do reprezentace. „Zkušenosti ze skeetu byly při závodění k nezaplacení. Soustředit se, uvolnit, správně dýchat. A pak už se jen zaměřit na cíl,“ popisoval.

Tuhle schopnost sir Jackie Stewart neztrácí. Když lékaři jeho ženě diagnostikovali nastupující demenci, založil nadaci na podporu inovací ve výzkumu. Má název Závod s demencí: „Je to Závod s demencí. Chci prostě do této oblasti vnést určité postupy z formule jedna. Změnil jsem přístup k bezpečnosti při závodech. Tehdy jsme měnili zaběhané postupy a mnoha lidem se to nelíbilo. Teď chci změnit zaběhané způsoby ve zdravotnictví, hlavě výzkumu.“

A ještě s něčím se svěřil na besedě studentské organizace Oxfordská unie. „Oba synové mi často předhazují, že pořád dřu jak mezek. Ale mě to moc baví!“ řekl sir Jackie Stewart, držitel Řádu impéria a několika čestných doktorátů.