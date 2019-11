Příběh jména Burton: vytahané kalhoty dostal až na olympiádu, truchlí za něj i Ledecká

„Nebudete tomu věřit, ale moje rakovina se vrátila,“ napsal Jake Carpenter Burton ve svém emailu vedení společnosti, kterou před 42 lety sám založil. V mládí se přitom chtěl věnovat lyžování, ale osud tomu chtěl nejspíš jinak. A bylo to dobře.

Carpenter se narodil 29. dubna v roce 1954 v americkém státě New York a ve svých sedmi letech poprvé okusil, jak chutnají hory, když s rodiči vyrazil na dovolenou do Bromley Mountains ve Vermontu. Možná právě tam zažehl jeho plamínek lásky k horám.

Snowboarding přišel o ikonu. Zemřel Jake Burton, zakladatel značky, kterou znal celý svět Číst článek

V roce 1967 ale postihla rodinu tragédie, protože jeho starší bratr George Whitney zahynul v uniformě amerického námořnictva ve válce ve Vietnamu. O další čtyři roky později zemřela na leukémii i jeho matka a pro sedmnáctiletého Jakea byla ztráta dvou členů rodiny devastující.

Nejdříve chtěl lyžovat

Carpenter toužil po stipendiu na univerzitě v Coloradu a závodně lyžovat, ale to se mu vinou zranění nepovedlo a nakonec vystudoval v New Yorku. Po škole začal pracovat v malé investiční společnosti, ale počty a sezení v kanceláři, to pro něj nebylo ono.

Stále ho to táhlo do hor, a tak dal výpověď a zamířil zpátky na místo, kam jako malý vyrazil s rodiči poprvé do hor - do Vermontu, do městečka Londonderry.

Na malé farmě se staral o koně, v noci pracoval jako barman a veškerý volný čas věnoval výrobě a úpravám prken, o kterých byl přesvědčen, že mají budoucnost. Snowboard ale nevynalezl, o to se postaral Sherman Poppen se svým „snurferem“ (monolyže s provázkem vpředu) a Burton se jej snažil zdokonalit. Vymýšlel, ohýbal a přidal vázání. Právě tam v roce 1977 vznikla společnost „Burton Boards“.

Pomohlo mu kamarádství s výraznou postavou amerického surfování Johnem Melem, který vyráběl vlastní surfy. V jeho malé továrně mohl Burton po večerech zlepšovat svá prkna a prodávat je. Začátky ale nebyly valné a společnosti hrozil i krach, který se naštěstí podařilo odvrátit.

V roce 1981 měl už ale našetřeno dostatek peněž, aby mohl svoji výrobu přesunout do vlastního. Z městečka Londonderry do Manchesteru, kde si koupil vlastní dům se stodolou, ze které udělal dílnu. Obývací pokoj sloužil jako obchod a ve sklepě měl sklad. Ložnice pak posloužila jako kancelář.

Široké kalhoty a miliony dolarů

O 11 let později, v roce 1992, měla společnost Burton přes sto zaměstnanců a výrobky šly na dračku. Kdo jezdil na snowboardu, jezdil na prknech značky Burton. Kromě prken už společnost vyráběla i oblečení a doplňky. Snowboardisty spojovala kromě lásky k horám a životnímu stylu také jedna věc - široké kalhoty, které byly pohodlnější při freestylové jízdě a provádění triků.

Snowboarding na olympijských hrách v Naganu v roce 1998:

V roce 1998 si snowboarding odbyl premiéru na olympijských hrách v Naganu. Zlatou medaili v disciplíně half-pipe (U-rampa) tehdy vyhrál Gian Simmen ze Švýcarska, stříbrnou Daniel Franck z Norska a bronz putoval zásluhou Rosse Powerse do USA, který pochopitelně závodil na prkně značky Burton. Na další olympiádě v Salt Lake City ale už Powers dosáhl na zlatou.

Ross Powers na olympiádě v Salt Lake City | Foto: Petar Kujundzic | Zdroj: Reuters

O tom, jak moc velký vzestup snowboarding zaznamenal dokládá fakt, že podle zahraničních zdrojů je aktuální hodnota společnosti okolo 130 milionů dolarů (v přepočtu téměř tři miliardy korun).

Vzácný syndrom a rakovina

V roce 2011 byla Carpenterovi diagnostikována rakovina varlat, kterou se mu na čas podařilo překonat. O čtyři roky později prodělal vzácný syndrom, který paralyzoval jeho svalstvo a zrak.

„Život není o tom mít puls. Je to o tom, mít kamarády, zážitky a prožít ho. Jakmile tohle všechno přestane existovat, pak už to není život. A navíc jsem neviděl světlo na konci tunelu,“ řekl tehdy pro New York Times.

Z toho všeho se dokázal vylízat, ale letos se mu rakovina vrátila a na zákeřnou nemoc byl už pětašedesátiletý Jake Burton Carpenter krátký.

Truchlí i Ester Ledecká

O tom, jak výraznou postavou v dějinách snowboardingu a sportu, jako takového byl, svědčí i množství příspěvků na sociálních sítích. Upřímnou soustrast vyjádřil například trojnásobný vítěz olympiády ve snowboardinngu Shaun White, někdejší cyklista Lance Armstrong nebo dvojnásobná olympijská vítězka Ester Ledecká.