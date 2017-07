Jako na olympiádě. Česká výprava získává na festivalu mládeže zkušenosti i medaile

Startovat na olympijských hrách, to je sen řady mladých sportovců. Stovky teenagerů přitom něco podobného zažívají v těchto dnech v maďarském Győru, kde se koná EYOF, letní olympijský festival mládeže. Mladí Češi už na něm získali pět cenných kovů, všechny bronzové. Györ/Maďarsko 8:20 27. července 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Plavec Jan Čejka získal na olympijském festivalu mládeže první českou medaili | Foto: Český olympijský výbor

Jako na "velkých" olympijských hrách si tu možná mladí sportovci připadají i díky komfortu v jídelně ve vesnici, ale jde hlavně o konfrontaci s absolutní evropskou špičkou a atmosféru. Že právě v Györu hoří v těchto dnech olympijský oheň, poznáte skoro na každém kroku, třeba ve volejbalové hale.

„Organizačně je to super. Mají to tu hezké, vesnice, jídlo i ubytování jsou dobré. I lidi na volejbal chodí, takže jsme spokojení. Pro nás je tohle vrchol,“ říká pro Radiožurnál smečař volejbalového výběru Jan Svoboda.

Česká republika má na festivalu 76 českých sportovců na festivalu, tedy jednu z nejpočetnějších výprav. Mladí Češi už získali pět bronzových medailí. První vylovil z bazénu znakař Jan Čejka, tři přidali kanoisté a zadařilo se i Janu Svobodovi v judistickém klání do 60 kilogramů.

Medaile nejsou jediným cílem

„Je to zatím nejcennější medaile, ten největší úspěch. Byl to skvělý závod, těžký a ke konci už to bolelo, ale všechno se mi povedlo. S trenérem jsme na to hodně dobře vyladili formu,“ zářil plavec Jan Čejka poté, co si v Maďarsku třikrát vylepšil osobní rekord.

Na EYOF ale česká skupina nejela s tím, že musí za každou cenu odvézt cenné kovy. „Není to priorita, není tam tlak. Tohle je věk, ve kterém hlavně získávají zkušenosti a seznamují se s velkým sportovním světem. Je to skutečně sportovní a olympijský duch,“ vysvětluje šéf mise Jan Hrdina.

Smyslem Evropského olympijského festivalu mládeže tak je nasbírat zkušenosti a „osahat“ si první velkou mezinárodní akci. Navíc si mladí sportovci potrénují i jazykové schopnosti.

„Líbilo se mi tu, že se seznámíme s cizinci, máme možnost s nimi mluvit i před závodem, to jsem ještě nikdy předtím nezažila. Jsem tu nucená mluvit anglicky, fakt je to nezapomenutelná zkušenost,“ říká atletka Hana Bumbálková.