Na letošní ročník Velké ceny České republiky dorazilo ve vedru méně diváků. Užili si však český úspěch

Šampaňské i voda. Obojí teklo v neděli proudem na světovém šampionátu silničních motocyklů v Brně. Fanoušci si během víkendových extrémních teplot užívali spíš studených sprch postavených u velkých tribun. Český jezdec Jakub Kornfeil se po závodě nechal osprchovat místo vody šampaňským. A měl k tomu důvod, vybojoval doma třetí místo. Brno 9:02 6. srpna 2018

„V té euforii jsem si zazpíval italskou hymnu a prostě jsem si to užíval, hlavně to šampáňo, které dneska stříkalo hrozně dlouho, hlavně mně, což byla pecka.“

Během rozhovoru si Jakub každou chvíli otírá tvář ručníkem a není divu, teplota závodní dráhy měla často více než 40 stupňů. Horko bylo celý víkend i fanouškům.

„To přežijeme. Když jsme přežili před dvěma lety ten liják a zimu, tak to horko přežiju úplně s úsměvem. Těším se ale na ty sprchy, co mají nachystané. Únavou určitě nepadneme,“ vykládají rozjaření příznivci motocyklového spotu.

Bohužel ale někteří návštěvníci kvůli extrémním teplotám přesto zkolabovali. Záchranáři museli deseti lidem kvůli přehřátí organismu ochlazovat tělo ledem.

„Chlazení na hrudník. Častěji je to led, který zabalíme do šátku nebo do mikrotenu a takhle toho člověka ochlazujeme,“ popisuje Radiožurnálu lékař z medicentra Masarykova okruhu Rostislav Stříbrný.

O závody MotoGP v Brně už zřejmě lidé takový zájem nemají, počet návštěvníků poslední čtyři roky stále klesá. Letos si jich na Masarykův okruh podle organizátorů našlo cestu necelých 190 tisíc, což je o 6 tisíc méně než loni.

