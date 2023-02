Teď budu ještě víc makat, hlásí Slavík po svém debutu v dresu basketbalové reprezentace proti Francii

Po reprezentačním konci trenéra Czudka a rozehrávače Šiřiny má Opava v basketbalové reprezentaci dalšího zástupce. První dvě zápasy má za sebou křídlo Jakub Slavík.

„Byl jsem překvapený, že premiéra přišla hned v prvním zápase, ale jsem za to strašně rád. Počkal jsem s tím, snažil jsem se být připravený, ale trochu mrzí ta prohra,“ hlásil po prohře s Francií v kvalifikaci o postup na mistrovství světa 59:72 třiadvacetiletý basketbalista Opavy. Na hřiště se Jakub Slavík dostal na závěrečných 96 sekund.

„Jasně, to už zbývá málo času do konce, ale snažil jsem se tam dát co největší energii, získat doskok, asistenci a třeba i koš. Povedla se ta asistence, takže alespoň nějaký zápis byl,“ těšilo odchovance Snakes Ostrava, který v opavském dresu hraje ligovou soutěž už od svých osmnácti.

Zahrál si proti hvězdě

Proti Francii narazil přímo na hřišti i na 219 centimetrů vysokého devatenáctiletého Victora Wembanyamu - nejspíš letošní jedničku draftu do NBA a budoucí hvězdu soutěže.

„Bylo to velmi zajímavé, protože vyčnívá výškou i talentem. Je vidět, že je na jiném levelu už teď, takže jsem rád, že jsem se s ním potkal na palubovce,“ popisuje hvězdného basketbalistu z Francie český křídelník. Každopádně Jakub Slavík odjel zpátky do Opavy s velkou motivací.

„Reprezentace pomůže hlavně motivačně, takové ocenění za výkony. To mě těší a taky máte nastavené zrcadlo proti top hráčům, jak má basket vypadat. Rozhodně to neberu tak, že jsem dostal pozvánku do reprezentace a svět se zhroutí. Naopak, budu o to víc se snažit makat, aby pozvánka přišla i příště,“ doplňuje Jakub Slavík, který ve druhém utkání v Černé Hoře odehrál 12 minut - připsal si doskok a asistenci, ale jeho dva střelecké pokusy byly neúspěšné. Na první bod si tak počká do další pozvánky.