Na soutěž v Dauhá se moc těším, říká Vadlejch před vstupem do sezony pod vedením nového trenéra

Dlouhé měsíce přípravy má za sebou a s novým trenérem teď oštěpař Jakub Vadlejch vyhlíží start sezony. Trojnásobný medailista z mistrovství světa naposledy závodil v srpnu loňského roku a v pátek 16. května ho čeká soutěž v Dauhá, kde se mu pravidelně skvěle daří. Praha 18:36 13. května 2025

Přesně před třemi lety vstoupil Jakub Vadlejch do sezony druhým místem v závodě Diamantové ligy v katarském Dauhá, ve kterém se házelo extrémně daleko díky teplu a skvělým povětrnostním podmínkám. Současný evropský šampion tam poslal oštěp na 90 metrů a 88 centimetrů, a tak by se na stejné místo v pátek Vadlejch velmi rád vrátil.

„Moc se samozřejmě na tento závod těším. Každoročně je to jeden z mých nejlepších závodů v roce. Je tam to moje vyhlášené teplo, kdy tam v tomhle období opravdu neumí být snad pod 35 stupňů. Bude to takový testík, v jakém stavu se zrovna technicky a fyzicky nacházím,“ říká před závodem Vadlejch.

Nová sezona s novým trenérem

Letos totiž oštěpař nemusel s tréninkem nijak spěchat, protože vrchol sezony bude až v září na světovém šampionátu v Tokiu, kam směřuje se svým novým koučem Miroslavem Guzdkem celou svou přípravu. Na podzim se totiž rozešel se světovým rekordmanem Janem Železným, pod kterým trénoval 14 let. Ještě delší dobu se zná právě s Guzdkem, který coby mentor loni pomohl Nikole Ogrodníkové k olympijské medaili. Nové spojení vidí Vadlejch pozitivně.

„On sám je 85metrový oštěpař, který se sám vypracoval. Hodně o oštěpu přemýšlí, takže jsme si názorově hodně padli. Myslím si, že i lidsky je to fantastické, takže si to nemůžu vynachválit,“ komentuje před pátečním vstupem do sezony Jakub Vadlejch spolupráci s Miroslavem Guzdkem.

Hrubá ve skvělé formě

Někteří další čeští atleti už mají první jarní starty za sebou a právě v Dauhá se na konci minulého týdne blýskla výškařka Michaela Hrubá. Někdejší juniorská mistryně světa překonala 194 centimetrů. Tak vysoko skočila venku naposledy v roce 2017.

„Spíš si myslím, že se sešlo to, na čem jsme pracovali posledních pár let. Jsem tedy překvapená, že to vyšlo hned v prvním závodě. Já jsem teda úplně nějaké velké očekávání od toho neměla, protože jsme byli na dvou těžkých soustředěních, ze kterých jsem se ještě dostávala a byla jsem unavená,“ popisuje z Tokia, kde se připravuje na nedělní závod Michaela Hrubá.

Ta se pod vedením olympijského medailisty Jaroslava Báby opět dostává na výšky, které zvládá už jen několik atletek na světě.