Amatérský mistr Evropy z Česka si vyzkouší prestižní golfový turnaj. ‚Nervózní nebudu,‘ směje se Jakubčík

Stal se amatérským mistrem Evropy, přesto to pro golfistu Filipa Jakubčíka není ta nejdůležitější zpráva. Díky tomuto úspěchu si totiž 21letý golfista zahraje i na mnohem prestižnější akci. Vítěz amatérského šampionátu automaticky získává místo na British Open, jednom ze čtyř největších světových turnajů. Portrush 23:30 6. července 2025

„Největší úspěch je to, že jsem se na British Open vůbec dostal. Je to neskutečné a motivuje mě to o dost více než jiné turnaje. Dostat se tam jako amatér je opravdu neskutečné,“ říká golfista Filip Jakubčík o tom, že si po vítězství na evropském šampionátu amatérů ve Švédsku zahraje jako vůbec první český reprezentant v historii na British Open.

Ten patří mezi čtyři nejstarší a největší světové turnaje. V severoirském městě Portrush se ve druhé polovině července poměří s kompletní světovou elitou.

„Nervózní nebudu, příliš se toho ode mě nečeká. Už jsem se s několika profesionály setkal a těším se na to. Bude tam nejlepších 100 hráčů na světě, to je úplně něco jiného,“ popisuje golfista.

Studium v USA

Pro rodáka z Holešova na Kroměřížsku zatím půjde o jednorázovou účast, nadále zůstává amatérským hráčem. Dlouhodobým cílem je ale pro Jakubčíka stát se profesionálem. Kvůli tomu studuje na univerzitě v americké Arizoně už tři roky ekonomiku. A tuto cestu by klidně doporučil dalším mladým golfistům.

„Univerzity začaly pořádat soutěže PGA Tour, které jsou pro žebříček lidí v posledních dvou letech na univerzitě. Už mám jeden rok za sebou a docela se mi dařilo. Pokud se mi bude dařit i letos, tak bych mohl dostat pozvánku na nějaký prestižní turnaj,“ doufá Jakubčík.

„Začátky tady byly složité. Kultura nebo jídlo jsou tu úplně jiné. Vše je v angličtině, ale za pár měsíců si člověk zvykne. Je to jen o zvyku,“ říká golfista.

European Champ!!



Filip Jakubčík becomes the first ever Czech player to win the European Amateur Championship title! pic.twitter.com/BRSM6iAZ4S — European Golf Association (@EGA_golf) June 28, 2025

Domů se 21letý golfista moc často nedostane, teď aspoň před odletem do Severního Irska navštívil brněnský klub Kaskáda, jehož je členem. Právě hřiště Kaskády v červenci přivítá evropský šampionát družstev hráčů do osmnácti let.

Tento mládežnický turnaj se do Brna vrátí po sedmi letech a Jakubčík byl tehdy ve čtrnácti letech nejmladším členem týmu.

„Měl jsem velké nervy i proto, že všichni byli starší než já. Byla to super zkušenost, ještě na domácím hřišti. Jsem zvědavý, jak se klukům povede letos, budu jim držet palce,“ dodává Jakubčík, který bude fandit jen na dálku.

Přímo ve Velké Británii už se totiž bude chystat na prestižní turnaj, který je na programu od 17. do 20. července.