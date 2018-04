Jaký sport je ten nejnebezpečnější? Box, MMA, cyklistika, motorsport, rugby nebo snad rodeo?

Sport nejsou jen vítězství nebo radost z pohybu. Bohužel k němu patří třeba i zranění. Ale napadlo vás někdy, jaký sport je vlastně nejnebezpečnější? Reportér Radiožurnálu Petr Šedivý provedl takový průzkum za vás. Praha 22:03 21. dubna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Momentka ze zápasu Britských a irských Lvů proti All Blacks. Ragby je velmi fyzicky náročné | Foto: Reuters | Zdroj: Reuters

Motorsport, ve kterém závodníci dosahují rychlosti i několik stovek kilometrů za hodinu?

Či snad ultimátní souboje v kleci MMA, při kterých ze zápasníků doslova stříká krev?

Nebo cyklistika, ve které při karambolu chrání jen helma?

Případně třeba rugby nebo americký fotbal, při kterých do sebe vší silou vrážejí více než stokilová monstra?

Pointu prozradíme hned na začátek: nejnebezpečnější sport vám neřekneme. Nebezpečné, ale naopak i bezpečné, můžou být totiž vlastně všechny sporty.

Van Niekerk nebude půl roku závodit. Atletický rekordman se zranil při ragby Číst článek

„Nebezpečné je to, co přesahuje určité hranice konkrétního člověka. Při jakékoliv činnosti, když se přesáhne hranice, tak je to nebezpečné,“ tvrdí fyzioterapeutka Martina Končalová, která spolupracuje například s oštěpařkou Barborou Špotákovou nebo desetibojařem Adamem Sebastianem Helceletem.

Určit, při kterých sportech hrozí zranění víc nebo míň, by pomohla statistika. Ale při jakém sportu se člověk zranil nebo dokonce zemřel, neevidují ani Ústav zdravotnických informací a statistiky, ani Český statistický úřad, ani oslovené pojišťovny. Byť v zahraničí, třeba ve Spojených státech, alespoň dílčí studie existují.

„V kontaktních sportech, třeba ve fotbale, je zraněných samozřejmě víc než v bezkontaktních sportech, jako je třeba plavání. Přesto - ve všech sportech existuje zdravotní riziko. Ať už jde o úrazy po střetu s protihráčem nebo třeba jen o přetížení organismu,“ konstatuje na svých internetových stránkách lékařská škola Johnse Hopkinse.

Vědci na univerzitě v kanadské Albertě se zase snažili určit, jestli je zdraví nebezpečnější MMA, nebo klasický box. Srovnali proto lékařské zprávy skoro sedmnácti set sportovců.

Rodeo, surfování nebo basketbal?

„Zápasníci MMA zaznamenali vyšší počet zranění než boxeři. Na druhou stranu se často jednalo jen o pohmožděniny nebo tržné rány. Vážná zranění hlavy, třeba otřes mozku, se častěji týkala boxerů.“

'Bronzový bombardér' vyhrál i 40. zápas. Boxer Wilder obhájil titul WBC a chce vyzvat Joshuu Číst článek

Pokusy sestavit žebříček nejnebezpečnějších sportů samozřejmě existují, i když většinou bez vědeckého přístupu. A tak server pledgesports.org zařadil do svého seznamu i surfování, wonderlist.com zase potápění.

Podle Forbesu se nejvíc zranění ve Spojených státech stane při basketbalu. Nejen web TheStar.com zase jedničkou zvolil rodeo. Ale i u těchto sportů podle fyzioterapeutky Končalové platí, že bezpečné být můžou.

„Pokud tam přijde jedinec, který má kapacitu svých sil a mentální síly na vysoké úrovni, tak si to s býkem rozdá a budou spíše partneři, než soupeři, kteří jdou až za hranice zdraví,“ dodává Končalová.

Běžní lidé sportující pro radost podle ní sníží riziko zranění nebo zdravotního problému už jen tím, že budou o svém pohybu přemýšlet, nezanedbají odpočinek a zamyslí se třeba i nad tím, proč daný sport dělají.