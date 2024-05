Pokuta přes dva miliony korun. NBA potrestalo hráče Denveru, na rozhodčího házel vyhřívací sáčky

Murray věci hodil z kraje lavičky na konci druhé čtvrtiny utkání, které obhájci titulu prohráli 80:106 a v sérii druhého kola ztrácí 0:2 na zápasy.

Rozhodčí nepostřehli, že předměty přiletěly ze střídačky, a sedmadvacetiletý Murray proto v utkání potrestán nebyl. Jeho provinění pak odhalily televizní záběry.

Jamal Murray threw a heat pack onto the court during play.



I’ve wanted to throw a lot of things watching the Timberwolves over my lifetime.



This is the first time I’ve ever seen the Timberwolves force an opponent to throw a tantrum mid-gamepic.twitter.com/SloEJwvbAg