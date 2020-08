Harden se utrhl ze řetězu a nasázel Indianě 45 bodů, z výhry se však stejně radoval soupeř

Basketbalisté Los Angeles Clippers zdolali Denver 124:111 a do vyřazovacích bojů NBA půjdou jako druhý nasazený tým Západní konference. K vítězství je dovedli 27 body včetně čtyř trojek Paul George a Kawhi Leonard, který dal o bod méně. Nejlepším střelcem středečních zápasů se stal James Harden, který konto Indiany zatížil 45 body, Houston však prohrál 104:108. Los Angeles 8:47 13. srpna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít James Harden | Zdroj: Reuters

Clippers v poločase prohrávali o osm bodů, druhou polovinu utkání ale ovládli 74:53. Uspět dokázali i bez tří hráčů základní rotace, z různých důvodů totiž nenastoupili Montrezl Harrell, Patrick Beverley a Landry Shamet. Kromě George a Leonarda se vyznamenal Lou Williams, jenž k výhře přispěl 23 body.

V Západní konferenci NBA vrcholí boj o postup do play-off, Lillard se blýskl 61 body Číst článek

Nuggets nestačilo 25 bodů Jeramiho Granta ani 17 bodů a 13 asistencí Nikoly Jokiče. Srbský basketbalista se podruhé v kariéře - stejně jako loni - dostal přes metu 500 finálních přihrávek v jedné sezoně, což před ním z pivotů dokázal pouze Wilt Chamberlain.

Houstonu při porážce s Indianou nepomohlo ani 45 bodů Jamese Hardena. Tahoun Rockets trefil 13 z 21 střel včetně sedmi ze 14 trojek, 12 ze 14 trestných hodů a přidal 17 doskoků a devět asistencí. Navíc režíroval závěrečný nápor, během něhož Texasané stáhli ztrátu 14 bodů na dva.

Sestřih ze zápasu Indiana - Houston:

Harden odehrál v posledních třech ročnících 60 zápasů, v nichž nastřílel nejméně 40 bodů. Nikdo jiný jich nezvládl víc než 20. Ve středu mu však chyběl parťák Russell Westbrook, kterého trápí bolavý sval na ruce. „Určitě nebude hrát ani v pátek. Pak se uvidí,“ řekl trenér Mike D'Antoni.

Indiana se dokázala vypořádat s absencemi Domantase Sabonise, Malcolma Brogdona, Jeremyho Lamba nebo ve velké formě hrajícího T.J. Warrena. K vítězství jí pomohli 18 body Justin Holiday a pivot Myles Turner, který přidal 12 doskočených míčů.

Stanley Johnson sice nastřílel jen pět bodů, právě jeho koš ale rozhodl o výhře Toronta 125:121 nad Philadelphií. Trenér Nick Nurse nechal utkání odkoučovat svého asistenta Adriana Griffina, který se mu odvděčil ziskem šesté výhry ze sedmi duelů, k nimž Raptors ve floridské „bublině“ nastoupili.

„Skvělý pocit, zítra se ale normálně vracíme do reality,“ řekl s úsměvem Griffin, jenž má jako hráč za sebou v NBA devět sezon. Toronto vedli s 19 body Kyle Lowry a Chris Boucher, 17 přidal Norman Powell. Sixers nestačilo 22 bodů Tobiase Harrise a 21 bodů tureckého náhradníka Furkana Korkmaze.

Kamerunský pivot Joel Embiid odehrál po lehkém zranění kotníku pouze necelých 14 minut, během nichž nasbíral pět bodů a devět doskoků. Rozehrávač Ben Simmons areál Walta Disneyho v minulých dnech opustil kvůli zranění kolena, posléze se podrobil operaci a sezona pro něj skončila.

Oklahomský obrat

Basketbalisté Oklahoma City zdolali Miami 116:115 i díky trojce Mikea Muscaly 5,2 sekundy před koncem. Thunder stáhli v poslední části manko 22 bodů, přičemž nejlepším střelcem se stal s 21 body náhradník Darius Bazley. Heat nestačilo osobní maximum Tylera Herroa, jenž nastřádal 30 bodů.

Oklahoma City se v prvním kole play off střetne v souboji čtvrtého týmu s pátým s Houstonem, s nímž si loni v červenci vyměnila Russella Westbrooka za Chrise Paula. „Bude to pořádně zajímavé, oba celky se dobře znají. Připravíme se a uvidíme, co a jak,“ uvedl Paul.

Clippers se na Západě coby dvojka postaví sedmému Dallasu, třetí Denver čeká série s šestým Utahem. Východ čekají bitvy Indiany s Miami nebo třaskavé derby mezi Bostonem a Philadelphií. Milwaukee se coby jednička konference střetne s Orlandem, druhé Toronto bude hrát s Brooklynem.

Poslední celek, který si zajistí účast ve vyřazovacích bojích a který se postaví jedničce západu Los Angeles Lakers, vzejde z turnaje play in mezi osmým a devátým týmem konference. Ten odstartuje v sobotu a naději na účast v něm živí čtyři zájemci: Portland, Memphis, Phoenix a San Antonio.