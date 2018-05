LeBron James zase jednou potvrdil svoji výjimečnost - svůj Cleveland dotáhl a to bez přehánění on sám do dalšího finále NBA.

James kraloval a zahraje si deváté finále. ‚Možná to byl jeho nejlepší zápas v kariéře,' říká trenér Lue

Cavaliers zvládli hlavně díky němu také rozhodující sedmý duel na palubovce Bostonu a sérii otočili z 0:2 na 4:3 na zápasy.

„Byla to neuvěřitelná série. Nedali nám jediný míč nebo koš zadarmo. První dvě venkovní utkání jsme jasně prohráli, ale doma jsme se dokázali vrátit do hry, a teď můžeme slavit," radoval se James v útrobách haly TD Garden po první porážce Celtics na domácí palubovce v letošních vyřazovacích bojích. Tedy v pravý čas pro třiatřicetiletého jednoho z nejlepších hráčů všech dob a jeho Cleveland.

Při přebírání trofeje pro vítěze Východní konference čtvrtý rok po sobě, ale trojnásobný šampion NBA se svými spoluhráči nekřepčil. Ležel za jejich hloučkem na zádech na podlaze. V nohách měl totiž stý zápas v sezoně a během 48 minut ani jednou nestřídal.

„Naším cílem v celé sérii bylo, aby James ze sebe musel vydat maximální množství energie. Většinou se nám to dařilo, ale zase dal 35 bodů. To je snad vtip," konstatoval trenér poraženého Bostonu Brad Stevens.

A samá slova chvály měl pro svého svěřence kouč Tyronne Lue:

„Možná to byl jeho nejlepší zápas v kariéře. Slavný Doc Rivers říká, že přáním každého trenéra je jít do sedmého zápasu s nejlepším hráčem, a my nejlepšího hráče máme. A on to znovu potvrdil," řekl Lue.

„V průběhu letošního ročníku nás dlouho odepisovali. Tehdy jsem si řekl, že z téhle sezony musím vymáčknout maximum, co jen mohu. Mačkám ten pomeranč stále, dokud v něm je šťáva," dodal James. Jen tři basketbalisté v historii dosáhli na delší šňůru účastí ve finále.

Bill Russell hrál o titul desetkrát v řadě, Tom Heinsohn a Sam Jones devětkrát.

„LeBron James nás pokaždé něčím udivuje a ty jeho výkony jsou neskutečné tím, že hraje už svoji patnáctou sezonu. Vypadá, že je ve svém nejlepším období. Má to samozřejmě hrozně těžké, je na něj nesmírný tlak a to, jak to zvládá, je úžasné. A myslím si, že Cleveland ještě neřekl poslední slovo,“ říkal po příletu do Čech Tomáš Satoranský, aktuálně jediný český zástupce v zámořské NBA, a nemýlil se.