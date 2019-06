Pomýšlel jsem na medaili. Ale snažil jsem se soustředit jen na časovku, říká bronzový cyklista Bárta

Jedna sekunda a čtyři desetiny k tomu. Přesně takový zlomek času zajistil cyklistu Janu Bártovi medaili z Evropských her. Čtyřiatřicetiletý závodník skončil třetí v časovce a pro českou výpravu získal v Minsku už sedmý cenný kov. Minsk 20:27 25. června 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

„Jestli to je jedna vteřina, ve finále je to jedno. Je to sice kousíček, ale pak už jste třetí, nebo čtvrtý,“ popisuje Radiožurnálu spokojený Jan Bárta, který zmiňovanou sekundu možná získal i pro to, že během závodu neřešil pitný režim.

Bidon s nápojem s sebou totiž tentokrát nevezl. „Jel jsem bez bidonu, protože jsem si spočítal, že to bude zhruba 35 minut, bylo to o něco méně, ale půl hodiny nepotřebujete pít. Přeci jen když nevezete bidon, tak jste o to rychlejší,“ dodal.

Zkušený cyklista patří mezi elitní české časovkáře, a jak sám přiznal, ambice na stupně vítězů měl už před závodem. „Díval jsem se na soupeře, kteří tady jsou, a pomýšlel jsem na medaili, ale snažil jsem se to vytěsnit a nesoustředit se na to. Soustředit se na samotnou časovku,“ přiznal Bárta, že před startem chtěl mít především čistou hlavu.

Rodák z jihomoravského Kyjova je pětinásobným českým mistrem v časovce a v roce 2012 byl v této disciplíně sedmý na mistrovství světa. Bronzovou medaili z Minsku řadí ve své kariéře hodně vysoko.

„Jsem několikanásobný mistr republiky, ale tohle je větší závod. Na světě jsem byl nejlépe sedmý. To je hezké, ale nemáte medaili. Takže samozřejmě ta medaile je něco jiného a je to pro mě něco zvláštního, speciálního,“ řekl na závěr bronzový medailista z Evropských her cyklista Jan Bárta.