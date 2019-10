Juniorský talent, který se nominoval mezi seniory. Plavec Čejka poletí na mistrovství Evropy do Glasgow

Stačila jedna setina sekundy a měl by po starostech. Plavec Jan Čejka se v létě stal juniorským mistrem Evropy na znakařské dvoustovce, ke splnění limitu na olympijské hry mu ale chyběla právě jedna setina. S tím by získal i automatickou letenku na všechny nadcházející velké akce – takhle si ji musel vyplavat sám na Plzeňských sprintech. Plzeň 16:41 20. října 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Plavec Jan Čejka na archivním snímku | Foto: Český olympijský výbor

„Je mi líto, že to o tu setinu nevyšlo, přemýšlel jsem nad tím hodně dlouho, kde by se ta setina dala stáhnout,“ vypráví Jan Čejka Radiožurnálu.

Český plavec je jedním z největších českých talentů, juniorský mistr světa i mistr Evropy se teď už podruhé v kariéře kvalifikoval na seniorskou akci, ale až teď na ni opravdu pojede.

„Bylo to těžké, protože ještě nemáme tolik natrénováno. Měl jsem chvíli volno a ještě jsem nebyl úplně ve formě. Nakonec jsem to vygradoval a vyšlo to, z čehož jsem opravdu šťastný,“ říká Čejka.

„Je to těžké v tom, že je na Honzu teď strašně zaměřená pozornost. Jsme zavázaní na jaře předvést ten výkon znovu a o setinu ho vylepšit. To nás svazuje,“ říká trenér Martin Kratochvíl, který má Čejku na starosti.

Pardubický plavec je zvláštním úkazem – mistrem Evropy je na spíše vytrvalostní dvoustovce, zatímco mistrem světa na ryze sprinterské padesátce.

„S trenérem se snažíme trénovat, abych zvládl plavat všechny tratě stejně, abych byl variabilní,“ přibližuje Čejka.

„Většina elitních znakařů už i v juniorské kategorii plave buď 50 a 100 nebo 100 a 200 metrů. Honza je schopen zaplavat všechny tři disciplíny velmi kvalitně. Jako hlavní disciplínu ale máme 200 metrů, protože je to olympijská trať, tam se cítíme nejsilnější, trénujeme na ní a celá moje tréninková skupina v Pardubicích jsou středotraťaři,“ popisuje Kratochvíl.

Jaký je Čejka?

„Honza je velmi přemýšlivý, zadumaný. Nad vším, co dělá – a to nejenom ve vodě, ale i v osobním životě a škole – hodně přemýšlí. Mám ho od čtrnácti let, našli jsme si k sobě velice rychle cestu,“ popisuje Kratochvíl tichého devatenáctiletého Jana Čejku.

„Potřebuje člověku věřit a důvěřovat. To je to, co ho rozpovídá,“ dodává trenér, jehož svěřenec v prosinci poletí na seniorské mistrovství Evropy do Skotska.