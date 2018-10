Váňových osm triumfů je nechytatelná meta, myslí si čerstvě pětinásobný šampion Velké pardubické Faltejsek

Jan Faltejsek, pětinásobný vítěz Velké Pardubické. Jak se vám to poslouchá?

Jo, není to zlé.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Rozhovor reportéra Radiožurnálu Jakuba Marka s pětinásobným vítězem Velké pardubické Janem Faltejskem

Chybí vám tři vítězství na Josefa Váňu. Je to ještě hodně daleko?

Určitě. Pořád a stále tvrdím, že je to nechytatelná meta.

V průběhu dostihu jste byl uklizený mezi ostatními koňmi, ale nakonec jste přišel se svým koněm drtivým závěrem. Byl to plán?

Určitě. Vím o něm, že dokáže seběhnout rovinku skvěle. Člověk ho v podstatě musí drtit celý dostih, aby ho udržel v kontaktu, protože kdyby se na něj člověk jen trochu vykašlal, tak zacouvám a už se nikam nedostanu.

Drtit, to znamená, že je trochu línější?

No... dá se to i tak říct.

Žokej Jan Faltejsek vyhrál popáté Velkou pardubickou, letos na koni Tzigane du Berlais Číst článek

Pan majitel Jiří Charvát mluvil o tom, že má raději měkčí půdu, dnes měkko nebylo. Čím to bylo, že to nakonec dopadlo?

Jedna věc je, co ten kůň preferuje. Samozřejmě druhá je, jak potom dokáže zaběhnout. Musím pochválit pořadatele. V prvním dostihu jsem sice upadl, protože to ještě nebylo dostatečně nasáknuté a můj kůň uklouznul, ale během dne, když koně půdu otevřeli, tak se to nasáklo a v podstatě to byla super půda.

Nebyla tvrdá, nebylo to nic jako v létě, když neběhal, když jsem ho z jara musel zastavit. Letos to počasí vůbec nepomáhalo, nešťastný styl léta. Nicméně podzim tomu hodně pomohl. Musím smeknout před pořadateli, udělali opravdu skvělou práci.

Nešťastný styl léta... to znamenalo, že bylo hodně tvrdo?

Určitě, vždyť skoro nikde neprší. Možná trochu na jihu Čech jsem slyšel, že trochu prší. Jinak tady v Pardubicích za celý rok napršelo jednou, a to před poslední kvalifikací. To bylo všecko.

Kdy jste začal věřit, že to dopadne?

Když jsem minul toho druhého koně, tak jsem věřil, že to dáme.