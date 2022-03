Občas nám vypadával rytmus hry, povzdychl Hadrava po úvodní prohře ve volejbalové Lize mistrů

Volejbalisté polského Jastrzebie vstoupili do semifinále Ligy mistrů porážkou. V sestavě s českým univerzálem Janem Hadravou prohráli v prvním utkání s dalším polským týmem Kedzierzynem 0:3 na sety.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si, jak hodnotí semifinálové utkání volejbalové Ligy mistrů Jan Hadrava

„Občas nám vypadává rytmus hry. Chvíli jsme hráli dobře, pak nám utekly body dva, tři, čtyři body. Když to shrnu, tak oni dobře podávali, přihrávali a dobře bránili. Od toho se vše odvíjelo,“ vysvětluje v rozhovoru pro Radiožurnál český volejbalista.

V utkání zaznamenal sedm bodů, všechny v prvních dvou setech, pak už ho trenér šetřil. V sestavě Jastrzebie hráli vedle Hadravy tři francouzští olympijští vítězové z Tokia, ale i velezkušený nahrávač Benjamin Toniutti, který loni s Kedzierzynem Ligu mistrů vyhrál, se musel před soupeřem sklonit.

„Jsou top týmem a není to prvním rokem, k tomu není co dodat. Hráli mnohem lépe a zasloužili si první zápas vyhrát. My víme, co bylo dnes naším problémem, ale to není výmluva. Musíme hrát mnohem lépe,“ hodnotil Toniutti.

Zdravotní komplikace

A italský trenér Andrea Gardini, mimochodem jako hráč dvojnásobný olympijský medailista a trojnásobný mistr světa, vysvětlil slabý výkon svého týmu.

„Hráli lépe než my, nemůžeme prohry litovat, nezasloužili jsme si víc. Musíme se vrátit k tréninku a zapracovat na našem systému, jinak nemůžeme na téhle úrovni hrát. Navíc se někteří hráči musí dát dohromady, protože půlka z nich měla v týdnu horečky, asi nějaký virus,“ vysvětlil trenér Gardini.

Jastrzebie prohrálo s polským rivalem potřetí v řadě 0:3, ale ligovou soutěž vede o dva body a před čtvrteční odvetou v Lize mistrů ještě jednou Kedzierzyn přivítá v neděli na své palubovce - to půjde o ligové body. Hadrava doufá, že se jeho tým zlepší.

„Musíme hrát méně pod tlakem, abysme hráli uvolněně a uvidíme, jestli to bude stačit. Tak jako jsme hráli minulé zápasy, tak musíme hrát. Tohle nebyl sport, co jsme předváděli předtím, jako kdybysme hráli se zataženou ruční brzdou.“ Doplňuje Jan Hadrava.

Jen připomeňme, že na začátku sezony Jastrebie porazilo Kedzierzyn v polském Superpoháru 3:0.