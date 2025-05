‚Věděl jsem, že něco není v pohodě.‘ Hirt sleduje Giro z postele o berlích. Etapu po pádu dokončil poslední

Snaha jednoho z trojice českých cyklistů na letošním ročníku italského Gira Jana Hirta skončila v 6. etapě po hromadném pádu. Z něj si závodník stáje Israel - Premier Tech odnesl zlomeninu stehenní kosti a ze závodu odstoupil. „Předběžný odhad byl pět týdnů, pak pomalu na trenažer. Zatím se to jeví dobře, první týden byl tedy o berlích peklo dojít si na záchod,“ přibližuje své zranění v rozhovoru pro iROZHLAS.cz Jan Hirt. Praha 11:31 27. května 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jan Hirt | Foto: IMAGO sportfotodienst | Zdroj: ČTK

Giro pro vás letos skončilo už v šesté etapě po hromadném pádu. Co se přesně stalo?

Nebyla to nijak důležitá situace, bylo ještě daleko do cíle. Únik měl asi minutu, takže naprosto pod kontrolou a nebylo potřeba plašit. Byl to rovný konec sjezdu na mokru, nechával jsem si před sebou bezpečný odstup, ale jakmile tam necháte díru, tak vás někdo podjede. Zleva mi tam vjel Rivera z Ineosu a spadl přímo přede mnou a já neměl kam uhnout.

Yesterday’s crash at the Giro captured by a fan.



Result of the crash:

Jai Hindey: concussion & fracture in his L3 vertebrae

Juri Hollmann: broken arm

Dion Smith: hip pain

Jan Hirt: femur fracture



🎥: Pasquale Villarica #GirodItalia pic.twitter.com/GhQLMhNpF9 — Lukáš Ronald Lukács (@lucasaganronald) May 16, 2025

Takže jste se zlomenou nohou dokázal ujet 71 kilometrů do cíle?

Bylo to hrozný. Věděl jsem, že něco není v pohodě, že to není jen odřenina, ale pořád jsem věřil, že se druhý den vzbudím a budu dobrej. Říkali mi, ať klidně zastavím, ale já se chtěl dostat do cíle. Jel jsem úplně poslední ze všech, už tam nebyly ani šipky a bylo to strašné. Organizátor mi říkal, ať se v nějakých momentech chytnu auta, protože už potřebovali otevřít cesty. Ten den nebyl limit, etapa byla neutralizovaná, takže šlo jen o to dostat se do cíle. Šlapal jsem jen jednou nohou, druhou jsem měl položenou jen v pedálu, ale nezabíral jsem s ní vůbec.

Neutralizovaná etapa Rozhodčí kvůli hromadném pádu v závodě oznámili, že v etapě se nebude počítat čas do celkového pořadí, nebudou uděleny bonusové sekundy, ani body na rychlostních prémiích a v cíli a neplatí ani časový limit.

Nevzpomínám si, že byste měl někdy něco zlomeného. Je to v profesionální kariéře vaše první delší pauza vynucená zlomeninou?

Měl jsem jen něco v dlani kdysi, ale takto větší zlomeninu, to mám poprvé.

Jak vypadá situace ve vašem týmu Israel - Premier Tech? Průběžně pátý je váš stájový parťák Kanaďan Derek Gee se ztrátou necelých tří minut. Asi panuje spokojenost, ne?

Myslím, že je to super. Teď se teprve najede do kopců a bude rozhodující týden, tak kdyby udržel tu nejlepší pětku, tak to bude skvělé. Možná bude v kopcích trochu izolovaný, ale zatím to jeli dobře, protože ostatní z týmu vždycky naskočili do úniku, takže ho pak potkali později. Když to budou dělat takhle dál, tak určitě nějakou podporu dostane.

Velice dobře se taky na Giru prezentuje Mathias Vacek z týmu Lidl Trek. Měli jste třeba možnost si spolu krátce popovídat?

Chvíli ano při první etapě, ale nebylo moc času, takže jsme si toho tolik neřekli.

Jak vypadá noha po týdnu a kdy byste se chtěl vrátit do závodního kolotoče?

Uvidíme, jak to bude srůstat. Předběžný odhad byl pět týdnů, pak pomalu na trenažer. Zatím se to jeví dobře, první týden byl tedy o berlích peklo dojít si na záchod, nebo se jen pohnout v posteli, ale teď jsem víc mobilní. Progres tam cítit je, takže těch pět týdnů bude asi reálných.

Měl jsem závodní kalendář naplanovaný jen do Gira. Kdybych Giro dojel, tak bych jel závod Okolo Švýcarska, protože většinou mívám dobré nohy a dá se to pak prodat. Teď ale vůbec nevím, co bude.



Jak podle vás dopadne letošní ročník Gira?

Asi vyhraje někdo z Emirátů. Myslím, že asi Juan Ayuso, ačkoliv Isaac Del Toro vypadá pozičně taky dobře. Vyhraje ale asi spíš Ayuso.