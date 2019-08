Nemyslel jsem si, že se toho dožiju, raduje se z úspěchů českých lezců šéftrenér národního týmu

„Stará se tady někdo o nás, nemusíme se starat o zajištění ubytování, nemusíme se starat o letenky, nebo kdy máme jít na technický meeting. To za nás řeší trenéři,“ pochvaluje si na Radiožurnálu práci českého realizačního týmu na světovém šampionátu v Japonsku specialista na rychlost Jan Kříž.

Čeští lezci získali na světovém šampionátu už dvě medaile. Po zlatu Adama Ondry z obtížnosti na něj navázal Jan Kříž v rychlolezení. Je to náhoda nebo se české lezení dostává mezi elitu? Zjišťovala to Barbora Kovaříková

Jeho výčet ale nekončí: „Pár let zpátky jsme neměli fyzioterapeuta, teď se tady někdo o nás stará, Monika Brkalová, fotografka… Takže je tady obrovský tým kolem nás a ti také stojí za těmi výsledky.“

České lezení už nerovná se jen Adam Ondra a jde to vidět i na mistrovství světa v Japonsku. Vždyť česká republika skončila v pořadí národů v disciplíně lezení na obtížnost celkově třetí. Navíc žádný jiný stát než Česko mělo své zástupce ve finále boulderingu, rychlosti i obtížnosti.

Podle šéftrenéra českého národního týmu Tomáše Bintera to není náhoda. „Tím, že růst výkonnosti je ve všech kategoriích a ve všech disciplínách, tak to náhoda být nemůže. Třeba pro nás je klíčová mládež, kde jsme se opravdu ze světového a evropského chvostu dneska dostali na úroveň. Tím, že jsem u reprezentace od doby, kdy byl Adam Ondra, pak občas někdo a pak opravdu nic a my jsme se na ty závody létali koukat, jak ty dobré národy lezou. A dneska je jedeme porazit a daří se to. Nemyslel jsem si, že se toho dožiju,“ řekl Tomáš Binter, který už několikrát odmítnul trenérskou nabídku ze zahraničí.