ŽIVĚ: Jan Kříž bojuje o titul mistra světa v lezení na rychlost. Adam Ondra vypadl v semifinále

Po volném dni pokračuje světový šampionát ve sportovním lezení závody v rychlosti. Největší hvězda českého výběru Adam Ondra postoupil z kvalifikace, ale vypadl v semifinále a skončil na 58. místě. I to mu ale stačilo k tomu, aby se kvalifikoval do kombinace. O medaili už tak bojuje jen rychlostní specialista Jan Kříž, který postoupil do finále z 12. místa. Hačiodži (Japonsko) 10:26 17. srpna 2019

Jan Kříž si finále zajistil časem 6,03 sekundy. Český reprezentant si už postupem mezi nejlepších šestnáct splnil stanovený cíl.

Kříž obhajuje loňské 8. místo z rakouského Innsbrucku. Navíc v letošní sezoně na dvou světových pohárech skončil 7., respektive 3. a kdyby to se mu to podařilo zopakovat, tak by se rozhodně nezlobil.

Při lezení na rychlost závodníci zdolávají na 15 metrů vysoké stěně cestu, která je unifikovaná světovou lezeckou federací, to znamená, že je na všech závodech stejná. Jsou tady vedle sebe tedy dvě stejné linie označené A a B.

Do finále postoupilo nejlepších 16 lezců. Z nich byl vytvořen pavouk a postupuje se vyřazovacím způsobem podobně třeba jako na tenisových turnajích.