Šesté místo je fajn, ale s časem spokojený nejsem, říká po šesté příčce na čtyřstovce plavec Jan Micka

Hlavní tratí plavce Jana Micky je ta na 1500 metrů. I přesto byl v pátečním finále na čtyřstovce blízko medaili, ale v závěrečné stovce přišel o druhé místo, které v tu chvíli držel. Micku nejvíce mrzí, že nedokázal vylepšit český rekord, ale věří, že se mu podaří čas ještě stáhnout. Rozhovor Glasgow 22:47 3. srpna 2018

Jak byste zhodnotil závod, ve kterém jste byl blízko medailovému umístění?

Závod byl rozjetý dobře. Byl jsem překvapený, jak jedeme vyrovnaní v jedné lajně, až na Ukrajince Romančuka, který nám ulítl hned na začátku. Snažil jsem se nekoukat na ostatní, jet svoje tempo. Deset metrů před poslední obrátkou jsem ztratil kontakt se Švédem Johanssonem a doplaval jsem na šestém místě.

Nečekal jsem, že bych se vůbec mohl dostat do finále. Šesté místo je hrozně fajn, ale hrozně mě štve ta jedna desetina, kterou jsem ztratil na český rekord. Jsem teď víc smutný z toho, že jsem nepřekonal český rekord, než z toho, že jsem šestý. Čas je pro mě důležitější než umístění.

V sobotu mě ale čeká patnáctka, takže předpokládám, že to bude lepší a nějaký osobák padne.

Kromě času je ještě něco, co se vám nepovedlo?

Na posledních dvou obrátkách jsem zhruba nějakých pět metrů před vypustil nohy, protože mě začaly hrozně bolet. Potřeboval jsem jim dát alespoň vteřinku odpočinku, aby měly sílu zase do toho po obrátce šlapat. Kvůli tomu mi tam ostatní ujeli. Musím na tom zapracovat a při čtyřstovce nic nevypouštět.

Uvidíme taky podle videa s trenérkou, co tam bylo třeba špatně, ale snažil jsem se myslet na věci, které mi říká, i když jsem si mnohdy plaval jen podle svého pocitu.

Co můžete naopak hodnotit na svém výkonu jako pozitivní?

I když jsem měl tréninkový výpadek skoro sedm týdnů, tak to není zas až tak hrozné. Vím, kde mám rezervy, na čem mám zapracovat. Věřím, že to půjde správnou cestou a že časy ještě stáhnu dolů.

Spokojený jsem s tím, že jsem nepředýchával, abych se před obrátkou nadechl nalevo a hnedka napravo, ale jen na jedné straně, abych si udržel svůj rytmus. Jsem spokojený s tím, že jsem nedělal tyhle žákovské chyby, které dělám pravidelně.